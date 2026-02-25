CaixaBank incrementa un 5,3% la financiación a clientes particulares de Aragón en 2025

Archivo - Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank en Navarra, La Rioja y Aragón. - CAIXABANK - Archivo

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha cerrado 2025 con una cartera de crédito a particulares, tanto de hipotecas como de financiación al consumo, de 1.846 millones de euros en Aragón, lo que supone un incremento del 5,3% en comparación con el ejercicio anterior.

En concreto, la cartera de crédito hipotecario en Aragón ha alcanzado 1.594 millones de euros, cifra que representa un incremento del 3,91% respecto al año anterior. Por su parte, en crédito al consumo, la cartera ha crecido en el año un 15,4%, hasta situarse en 252 millones de euros.

La directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, ha destacado que estos indicadores muestran que el consumo en Aragón mantiene un ritmo sólido, y se prevé que la evolución favorable del mercado laboral y el aumento de la confianza de los consumidores continúen impulsándolo en los próximos años.

Isabel Moreno ha subrayado el "compromiso" de CaixaBank de permanecer al lado de sus clientes, "confiando en ellos y acompañándolos para que puedan llevar a cabo sus proyectos".