El CaixaForum de Zaragoza da voz a innovadores artistas y al cine contemporáneo en la nueva programación de Found!

ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha organizado en CaixaForum Zaragoza una nueva programación de actividades culturales y proyecciones con dos de los ciclos más consolidados del sello Found!, 'Encuentros con...' y 'Sala C: cine, creación y arte contemporáneo', con el objetivo de acercar las propuestas más innovadoras y creativas del panorama actual a un público inquieto.

De este modo, el centro acogerá una nueva edición del ciclo 'Encuentros con...', conversaciones más personales, en un ambiente informal, que permiten al público conocer de cerca a los creadores más destacados del panorama artístico actual y descubrir sus trayectorias profesionales, ha informado en una nota de prensa la Fundación 'la Caixa'.

En este marco, CaixaForum Zaragoza recibirá el viernes 4 de noviembre al humorista Christian Flores, creador del vídeo viral Velaske yo soi guapa?, quien compartirá con el público por qué el absurdo se ha convertido en su tipo de humor favorito.

La segunda sesión se celebrará el 15 de diciembre con la ilustradora Agustina Guerrero, creadora del blog autobiográfico 'Diario de una volátil' que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales.

El ciclo cerrará esta edición el 20 de enero, de la mano de la realizadora e ilustradora Lula Gómez. Será una oportunidad única para conocer la trayectoria que llevó a esta artista a crear la serie web 'Eres una caca', un proyecto realizado con la técnica de animación stop-motion que retrata las dinámicas machistas arraigadas en la sociedad con una mezcla de humor, rabia e ingenio.

CINE DOCUMENTAL SOBRE ARTE

La programación de Found! la completará el ciclo 'Sala C: cine, creación y arte contemporáneo', los viernes 11 de noviembre, y 2 de diciembre, en el que se proyectará una selección de documentales que hablan sobre la creación contemporánea.

Se trata de films que en muchas ocasiones quedan fuera de los

circuitos comerciales. La iniciativa surge de la colaboración entre la Fundación 'la Caixa' y el Dart Festival, el primer festival de cine documental dedicado al arte contemporáneo a nivel nacional.

Cada proyección vendrá precedida de una presentación de la mano de un representante del citado certamen. La primera de ellas tendrá lugar el 11 de noviembre con el documental 'Salvador Dalí. Diarios de juventud. 1904-1929', que abarca desde el nacimiento del artista en 1904 hasta 1929, año en que ingresó en el movimiento surrealista.

El ciclo finalizará el viernes 2 de diciembre, con el documental 'The women of the Bauhaus', un homenaje a las casi 500 mujeres artistas que, aunque también estudiaron y enseñaron en La escuela de la Bauhaus, sus nombres han permanecido en la sombra durante muchos años.

La Fundación 'la Caixa' puso en marcha en 2018 CaixaForum Found!,

y cuyas actividades tienen el objetivo de visibilizar el talento nacional e internacional de las artes visuales, la música, el diseño, la ilustración y las prácticas con las nuevas tecnologías, como el 3D.