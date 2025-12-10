CaixaForum Zaragoza ofrece una "lección de cine" en su exposición sobre el universo íntimo y profesional de Berlanga

Presentación de la exposición 'Interior Berlanga', en CaixForum Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cineasta valenciano Luis García-Berlanga es el protagonista de la nueva exposición en CaixaForum Zaragoza, 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor', que se adentra en su universo conjugando una visión íntima con una mirada profesional para ofrecer una "gran lección de cine" a través de más de 220 piezas originales y copias que incluyen documentos, fotografías, cartelería y objetos personales.

Así lo ha expresado el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, en la presentación de la muestra este miércoles, acompañado por los comisarios de la misma, Sol Carnicero y Bernardo Sánchez, y el asesor de contenidos, director de los audiovisuales e hijo de Luis García-Berlanga, José Luis García-Berlanga. Podrá visitarse desde el 11 de diciembre hasta el 26 de julio.

Berlanga es uno de los directores de cine más populares que impulsó el cine español y lo transformó con su ironía mordaz y sus sátiras sobre cuestiones sociales y políticas, con películas clásicas como 'Bienvenido, Mister Marshall' (1953), 'Plácido' (1961), 'El verdugo' (1963), 'La escopeta nacional' (1978), 'Patrimonio nacional' (1981) o 'Todos a la cárcel' (1993).

En la muestra que llega a Zaragoza, tras más de dos años de gira por los CaixaForum de Valencia, Barcelona y Sevilla, "vais a ver no solo por qué o cómo ha hecho películas, sino cómo era él", ha explicado José Luis García-Berlanga, quien se ha referido a 'Interior Berlanga' como "la exposición que a mi padre le hubiera gustado", puesto que se trata de un compendio de todo su archivo personal "que es brutal" e integrado por más de 30.000 documentos.

No obstante, "solo es la punta del iceberg" de la documentación digitalizada y catalogada desde 2022 por Fundación "la Caixa" en colaboración con la Filmoteca Española, encargada esta última de custodiar el archivo como organismo dependiente del Ministerio de Cultura.

Este archivo del creador valenciano se remonta a su infancia, con cuadernos escolares, cartas que escribía a sus padres cuando estaba interno y las relaciones íntimas que han quedado en la recámara de lo visto en pantalla. Tras la muerte del cineasta, todo lo que guardaba en su estudio y formaba parte de su archivo personal se depositó en más de 70 cajas que se abrieron con motivo de la muestra.

"Se va a descubrir a un Berlanga muy íntimo que complementa y amplía el persona público", ha aseverado su hijo, que ha añadido que refleja "a toda la España del siglo XX".

INICIO DEL PROYECTO

José Luis García-Berlanga ha relatado cómo surgió la idea de impulsar la muestra, cuyo germen se encuentra en el buzón de sugerencias en la web de la Fundación "la Caixa". "Mis hermanos y yo no sabíamos qué hacer con todos esos elementos que mi padre había conservado y vi un buzón de sugerencias en la web de la Fundación "la Caixa" y escribí".

"Hola, soy José Luis García-Berlanga, hijo del director de cine, y tengo un archivo que no sé qué hacer con él". Y así empezó todo", ha contado. Después, los responsables del Área de Cultura y Ciencia de la Fundación "la Caixa" visitaron la casa familiar en Madrid y conocer el "enorme" valor patrimonial del archivo Berlanga se manifestó su intención de poner en marcha una muestra y colaborar en la catalogación y digitalización de su legado.

En este punto, Ricardo Alfós ha apuntado que, desde entonces, la implicación de Fundación "la Caixa" "ha sido de 360 grados" porque "queríamos que no solo se hiciera esta labor de catalogación de todo ese material que tenían en casa, sino que también acabase convirtiendo en una exposición que es la que hoy inauguramos aquí en Zaragoza".

"Consideramos que las exposiciones no solamente son una ventana abierta a la cultura, un relato de una época, un autor o un concepto, sino que también representan una oportunidad para ponernos al día, indagar, investigar, recuperar patrimonio y esta exposición es un ejemplo", ha apostillado el director de CaixaForum Zaragoza.

BERLANGA "SIGUE AHÍ"

La comisaria de la muestra y quien fuera directora de Producción de las películas de Luis García-Berlanga en sus últimos 20 años, Sol Carnicero, ha elogiado la exposición afirmando que significa que "Luis sigue ahí, porque hay mucha gente, especialmente jóvenes, que ya no le conocen", por tanto, ha recalcado que el objetivo de la muestra es "mantenerlo vivo".

Berlanga, "además de un cineasta impresionante, uno de los mejores de la cinematografía española, es cronista e historiador, es quien nos cuenta el siglo XX desde el punto de vista de los individuos, de los ciudadanos. No nos cuenta la historia por arriba, nos cuenta la historia por abajo", ha resumido Carnicero.

La directora de Producción ha puesto el foco en una carta que escribe "justo en el momento en que termina la Guerra Civil española, con 17 años", en la que reflexiona sobre "lo que significa una guerra para un individuo, para su familia, para su pueblo, para su país". "Es fascinante que alguien tan joven pueda escribir eso", ha observado.

Por otro lado, el también comisario Bernardo Sánchez ha calificado de "muy acogedor" el montaje de la exposición que sitúa al espectador en un lugar en el que se "cuenta la historia de este país y sus habitantes" con el cine de Berlanga como hilo conductor. En su opinión, el material que forma la muestra "es una piedra de toque para entender lo que ha sido España, los españoles y las españolas durante un siglo exacto".

"El cine de Berlanga es un paralelo perfecto y quien nos quiera conocer tiene que conocerle a él y tiene que ver su cine", ha manifestado Bernardo Sánchez.

PLANO SECUENCIA

Concebida como un largo plano secuencia como "sello" narrativo del cineasta, 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' destaca por su museografía casi convertida algo "escenográfico", obra de Carles Berga, que divide el espacio expositivo en una introducción y seis ámbitos: 'La habitación de Berlanga'; 'El magisterio de Berlanga'; 'Mal preparado para este mundo del cine. La vida de las películas'; 'Eros y miedos. Fetiches'; 'Inventario y cremá. La falla'; 'Lo berlanguiano. Sesión académica'.

Uno de los espacios más llamativos es la recreación de su estudio, una reconstrucción de su espacio de trabajo en Somosaguas, una zona residencial de Madrid, donde el cineasta meditaba, escribía, leía y planeaba nuevos proyectos, al tiempo que servía de "almacén" para documentos, cartas, fotografías y noticias.

Desde esta sala, el visitante se adentra en una escuela inspirada en las que aparecen en algunas de sus películas y sirve para reconstruir su infancia y juventud. En sucesivas paradas, se pueden contemplar documentos de trabajo e incluso una recreación del Cine Atlántico, además de alusiones al erotismo y las fallas.

La selección del material ha sido, según Carnicero, "difícil, al mismo tiempo que impresionante y maravillosa", entre otras cosas, por el ejercicio de síntesis que ha supuesto. En esta línea, la comisaria ha indicado que se han elegido objetos y documentos que explicasen la trayectoria del cineasta y fuese sencillo de comprender, no obstante, "ha sido como encajar las piezas de un puzzle".

BERLANGA Y ARAGÓN

En lo que se refiere a la relación de Luis García-Berlanga con Aragón, su hijo ha hablado de su abuela, "que era aragonesa", aunque "nunca sé si de Mora de Rubielos o Rubielos de Mora", sin embargo, tanto ella como sus hermanos se trasladaron a Valencia.

La vinculación del cineasta con Aragón traspasa el plano personal y se ensancha al profesional con el rodaje de 'La Vaquilla' en Sos del Rey Católico, en el año 1985. Tanto su hijo, que formaba parte del equipo de dirección de la película como Sol Carnicero han rememorado el "cariño" que les brindó el pueblo durante su estancia de seis meses. La comisaria ha comentado que Ibdes estuvo cerca de ser el escenario del largometraje, "pero no terminaba de convencer" al director.