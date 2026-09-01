CaixaForum Zaragoza propone un viaje al fondo del mar para descubrir la arqueología sumergida

Descenso al yacimiento de las Formigues II. - MARTÍN GONZÁLEZ ACHIVO MAC-CASC

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Zaragoza acogerá durante el último cuatrimestre de 2026 'Naufragios. Arqueología sumergida', una exposición que desciende bajo las aguas marinas para descubrir que los barcos hundidos y objetos encontrados en el mar constituyen un tesoro que nos permite descubrir memorias fascinantes de nuestro pasado.

También destacan actividades nuevas, como el proyecto cinematográfico inclusivo 'Tiempo de cine', centrado en las migraciones; o el ciclo 'Encuentros con', protagonizado por artistas como la cantante Soleá Morente, entre otros.

Además, CaixaForum Zaragoza seguirá apostando por la ciencia: por un lado, este año será la nueva sede de las Jornadas de Divulgación Innovadora D+I; por otro, acogerá charlas sobre el trasfondo científico de asuntos cotidianos.

La Fundación 'la Caixa' ha dado a conocer su programación para el último cuatrimestre del año en la red de centros CaixaForum, cuyo objetivo es "promover la cultura como un agente de transformación social y fomentar el acceso de todos los públicos a las artes, las ciencias y las humanidades".

'NAUFRAGIOS. ARQUEOLOGÍA SUMERGIDA'

La exposición, que se presentará ante los medios el 16 de septiembre de 2026, se abrirá al público el 17 y permanecerá en el centro hasta el 7 de febrero de 2027, recorre un patrimonio arqueológico que se ha mantenido oculto durante siglos en lo que bien podría considerarse el museo más grande del mundo: el mar.

La muestra, que ha sido concebida y producida por la Fundación 'la Caixa' en colaboración con el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) y tiene como comisaria a Rut Geli, responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC-MAC), otorga el valor que se merece a la arqueología subacuática y hace un recorrido por su historia, desde la época romana hasta la medieval y moderna.

Asimismo, repasa la relación de esta disciplina con la navegación y los pormenores de la vida a bordo, la construcción naval y el comercio marítimo.

El recorrido se estructura en torno a cinco ámbitos: 'Exploradores del mar' se centra en la historia de la exploración del fondo marino hasta llegar a la arqueología subacuática como técnica de investigación histórica. Le siguen 'El mar como espacio de comercio', 'El mar como espacio de navegación' y 'El mar como espacio de conflicto'.

'Un patrimonio que proteger', el último de los ámbitos, utiliza el caso del naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes para evidenciar el peligro de expolio, uno de los mayores problemas que sufre este tipo de bienes culturales.

La exposición reúne decenas de objetos recuperados del fondo marino que cuentan grandes historias, desde unas ánforas romanas que transportaban aceite hasta una botella con tapón incluido de fondillón, un vino DO de Alicante muy apreciado que aparece mencionado en obras de Shakespeare, Dumas y Dostoyevsky.

A través de estas piezas y objetos estudiados, y con una escenografía y un paisaje sonoro que evocan el fondo marino, el público experimentará la sensación de estar explorando un pecio bajo el agua y accediendo a una parte de la historia, de la que todavía queda mucho por descubrir.

LA CIENCIA DE PIXAR

Los visitantes de CaixaForum Zaragoza también podrán seguir disfrutando hasta el 28 de marzo de 2027 de 'La ciencia de Pixar', una muestra en la que la interacción es clave para comprender la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que esconden las míticas películas de Pixar, estudio pionero en la creación de cine de animación por ordenador.

Los visitantes pueden interactuar con todos los módulos de la exposición para entender de forma didáctica y participativa cómo se crean las películas, desde la concepción de la historia hasta su renderización, pasando por el modelaje; el 'rigging', con el que se desarrollan los huesos, músculos y articulaciones virtuales; el diseño de superficies y decorados; la animación, que da vida a la historia; la simulación, que proporciona movimientos automatizados, y la iluminación, con la que se logra un mayor impacto emocional.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otro lado, la Fundación 'la Caixa' ha programado un surtido de actividades para todos los públicos que llenarán CaixaForum Zaragoza de inspiración, reflexión y transformación.

Así, el centro acogerá el proyecto cinematográfico inclusivo Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum, que programa una selección de películas que en esta ocasión girarán en torno a las migraciones.

En el ámbito musical y artístico, resaltan ciclos ya consolidados, como 'Encuentros con', en el que diferentes artistas, como la cantante Soleá Morente y la artista Blanca Miró Skoudy compartirán con el público sus procesos creativos; la tercera temporada del ciclo de divulgación musical' Divertimento, la música explicada', además de 'Audiciones íntimas', 'Microconciertos' y 'Temporada musical', con la participación de músicos como el reconocido cuarteto de cuerda Mandelring o la fadista LINA junto al pianista Marco Mezquida, entre otros.

Las familias también podrán disfrutar de distintas actividades con los más pequeños, como el nuevo ciclo de películas 'Barcos, naufragios y vida en alta mar'; el espectáculo 'Mozart con Zapas', un taller de cajón flamenco y el nuevo taller de Artefacto 'El secreto de las cosas', del creador escénico Xavier Bobés.

El centro acogerá además actividades de ciencia como las Jornadas de Divulgación Innovadora D+I y el ciclo 'Explícamelo. Respuestas científicas a preguntas cotidianas', en el que especialistas en ciencia abordarán, a través de conversaciones dinámicas y con gran participación del público, cuestiones relacionadas con nuestro día a día en tres nuevas sesiones: '¿Somos nuestros genes?', '¿Desinformación artificial o inteligencia real?' y '¿Cómo hackean las drogas nuestro cerebro?'.

CaixaForum Zaragoza dará a conocer el conjunto de su programación para el año que viene en una rueda de prensa que tendrá lugar a finales de enero de 2027 y en la que se realizará el balance de públicos de este año.