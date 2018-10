CaixaForum Zaragoza reflexiona sobre el futuro en la exposición 'Experimento Año 2100'

Publicado 09/10/2018 19:14:37 CET

ZARAGOZA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Zaragoza acoge desde este miércoles, 10 de octubre, y hasta el próximo 29 de enero la exposición 'Experimento Año 2100. ¿Qué nos espera en la Tierra del futuro?' con el objetivo de identificar cuáles son los escenarios de futuro más probables para el siglo XXI en los ámbitos sociales, tecnológicos y medioambientales, conocidos como megatendencias, y reflexionar sobre los pros y contras que de ellas de derivan.

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y el director del área de divulgación científica y CosmoCaixa de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jordi Aloy, han presentado esta muestra temporal que se basa en los estudios prospectivos llevados a cabo por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y que fueron publicados en el informe 'The European Environment, State and Outlook 2015. Assessment of Global Megatrends'.

La exposición se estructura en cuatro grandes ámbitos, en los que se recogen las grandes tendencias que presenta 'Superpoblación', 'Megaciudades', 'Recursos naturales' y 'Sociedad del conocimiento', y tienen en común el discurso de que entre todos podemos conseguir un futuro mejor, ha informado la Obra Social 'la Caixa' en una nota de prensa.

Habrá visitas comentadas a la exposición para público adulto los miércoles a las 18.00 horas; los sábados, a las 19.00, y los domingos, a las 12.00 horas. También se ofrecerán para familias los sábados, a las 12.00 horas, mientras que en grupo deberán concertarse previamente y pueden realizarse en castellano, inglés y francés.

Además, hay recorrido específico de una hora de duración para escolares a través de la observación, el diálogo y actividades prácticas, a partir de tercero de Primaria, para ESO y Bachillerato.

CICLO DE CONFERENCIAS

La muestra está acompañada de un ciclo de conferencias titulado 'El futuro que hemos empezado a escribir', que se celebrará entre el 30 de octubre y el 27 de noviembre. La primera será impartida por el ingeniero aeronáutico, doctor en Informática y escritor de ciencia-ficción, Miquel Barceló, titulada 'El futuro que queremos y el que no nos atrevemos a imaginar'.

El martes, 6 de noviembre, el director de la Fundación Cotec, Jorge Barrero, hablará sobre 'Innovación para un futuro más humano'; y el martes, 13, el director del Laboratorio de Biología Reproductiva y Biotecnología de Plantas del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), José Pío Beltrán, de '¿El futuro de la alimentación será biotecnológico?'

Finalmente, el martes, 27 de noviembre, la periodista en El Independiente y Onda Cero, profesora y escritora, Marta García Aller, tratará sobre 'El fin del mundo tal y como lo conocemos'. Todas las ponencias tendrá lugar a las 19.00 horas.