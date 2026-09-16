CaixaForum Zaragoza viaja hasta el fondo marino para descubrir recuerdos fascinantes del pasado

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós; y la comisaria y responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya-Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Rut Geli, presentan 'Naufragios. Arqueología sumergida', - CAIXAFORUM

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós; y la comisaria y responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya-Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Rut Geli, han presentado 'Naufragios. Arqueología sumergida', una exposición que acerca el patrimonio marino para descubrir recuerdos fascinantes del pasado.

Barcos hundidos y objetos encontrados bajo las aguas son testigos excepcionales que permiten acceder a una memoria fascinante, un patrimonio que se ha mantenido conservado durante siglos en el museo arqueológico más grande del mundo: el mar.

Esta exposición va más allá del relato épico de la tragedia. Su objetivo es divulgar el conocimiento sobre los naufragios y la práctica de la arqueología subacuática, mucho menos conocida que la terrestre.

En un recorrido por diferentes naufragios --tanto de la época antigua, con casos griegos y romanos, como de la moderna--, la muestra aborda la historia de la navegación, incluidos los detalles de la vida a bordo en tiempos de conflictos, así como la historia de la construcción naval y la del comercio marítimo.

La exposición surge de una colaboración con el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), que en 2023 acoge una muestra para celebrar el 30 aniversario del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC).

Ahora, la exposición se ha transformado y se ha adaptado para iniciar un recorrido por la red de centros culturales de la Fundación "la Caixa", que hasta ahora ha hecho parada en CaixaForum Girona, CaixaForum Lleida y CaixaForum Tarragona, acogiendo a más de 53.000 visitantes.

CINCO ÁMBITOS

La muestra, pensada para todos los públicos, se estructura en torno a cinco grandes ámbitos. Uno de ellos se titula 'Dentro del gran azul', que se centra en la historia de la exploración del fondo marino hasta llegar a la arqueología subacuática como disciplina de investigación científica.

El segundo, 'El mar, la gran vía de comercio', aborda el caso del yacimiento Culip IV, un barco romano del siglo I d. C. hallado en Cadaqués (Girona); el tercer ámbito 'Mar y conflicto' se sumerge en el caso del Deltebre I, un barco inglés de cargamento militar de la época moderna (1813) encontrado en el delta del Ebro (Tarragona).

Seguidamente se llega al cuarto espacio 'El mar como espacio de navegación', que se zambulle en el caso del Cala San Vicenç, una embarcación griega excepcional hallada en 2002 en Pollença (Mallorca); y concluye con 'Desde la superficie', donde se recogen todas las tareas arqueológicas que se llevan a cabo fuera del agua, una vez acabada la excavación: desde el estudio interdisciplinar hasta la conservación y la restauración.

Por último, se hace énfasis en la protección del patrimonio explicando el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, expoliada por una empresa cazatesoros.

CONTENIDO

La muestra reúne 134 objetos originales, recuperados de barcos hundidos en diferentes épocas y localizados en varios puntos de nuestras costas, que nos explican nuestra historia: desde ánforas para el transporte del aceite originarias de la actual Andalucía hasta un fragmento de madera de un barco griego de finales del siglo VI a. C. o una botella localizada en un barco inglés que todavía preserva su contenido, un vino DO de Alicante muy preciado que se menciona en obras de Dumas y Dostoyevski.

También se exponen recreaciones audiovisuales en 3D que ilustran cómo tuvieron lugar los hundimientos de los tres barcos presentados. Acompañan estas piezas escenografías de los diferentes yacimientos, así como réplicas y maquetas que ayudan a describir algunos detalles, como los diferentes sistemas de construcción naval de la época antigua.

UN FONDO MARINO CON BANDA SONORA ORIGINAL

El planteamiento museográfico evoca un fondo marino, tanto en el diseño expositivo como en la propuesta sonora, de forma que el público vivirá de manera sensorial la experiencia de sumergirse bajo el agua y descender hacia la historia que explican esos yacimientos.

Para ello, la muestra se sirve de un diseño modular y atmosférico que se complementa con un trabajo de iluminación y de texturas marinas con algunas proyecciones que también contribuirán a generar esa sensación de inmersión en el mar.

La música y el espacio sonoro original e inédito de la muestra están a cargo de la artista Clara Aguilar, que les ha compuesto específicamente para esta exposición y ha sonorizado la pieza multicanal directamente para las salas de CaixaForum Zaragoza, de modo que acompañen a los visitantes a bordo de este viaje expositivo con el eco de las profundidades marinas como brújula.

PROYECTO DE MEDIACIÓN INTEGRADO EN EL DISEÑO

A lo largo de la muestra se suceden hallazgos arqueológicos de excavaciones llevadas a cabo por el CASC durante los últimos 30 años y también piezas de varios museos y colecciones, acompañadas de ilustraciones de gran formato y de diversos elementos que ofrecen lecturas para diferentes públicos y propician visitas dinámicas e interactivas, sobre todo para escuelas o familias.

CONTENIDO POR ÁMBITOS

En el primer ámbito, 'Dentro del gran azul', se recorre la historia de la curiosidad de los seres humanos por conocer el fondo marino desde la Antigüedad hasta la actualidad. Se pueden ver ingenios para acceder a las profundidades del mar, como por ejemplo la campana de inmersión, el traje de buzo clásico y el regulador autónomo.

Uno de los primeros inventos fue la campana de inmersión, un recipiente rígido y abierto por abajo que permitía mantener el aire en su interior. La primera mención a este ingenio la hizo Aristóteles en el año 360 a. C. y explicaba que la usaban los pescadores de esponjas.

El segundo ámbito, 'El mar, la gran vía de comercio', pone el énfasis en el mar como gran vía comercial de la historia, que se ejemplifica en el estudio del Culip IV, la primera nave totalmente excavada con metodología científica por un equipo de arqueólogos en España. Se trata de un barco romano del siglo I d. C., hallado en Cadaqués en 1984, y además de explicar su historia, se muestran 36 objetos recuperados que evidencian la diversidad de orígenes de los productos que transportaba.

El tercer ámbito, 'Mar y conflicto', trata sobre la conquista de territorios en la época moderna que dio lugar a una nueva era, caracterizada por un desarrollo científico acelerado y por la globalización del comercio, de la política, de la tecnología y de la cultura.

En este punto, la muestra se centra en el pecio Deltebre I, un barco inglés de cargamento militar vinculado a la guerra de la Independencia Española. El buque llevaba balas de plomo de mosquete almacenadas en barriles, proyectiles de cañones de tamaños y calibres diversos, bombas de mortero estibadas a granel, cajas de espoletas y barriles de pólvora, entre otras cosas.

El cuarto ámbito, 'El mar como espacio de navegación', aborda los restos como fuente excepcional para conocer la ingeniería naval. Se analiza el caso del pecio Cala San Vicenç, una embarcación griega excepcional por el buen estado de conservación de su casco de madera, hallado en 2002 en Pollença. También se muestra una réplica del sistema de construcción de unión de un barco griego y otra del sistema de unión del casco romano, además de un audiovisual explicativo.

El último ámbito, 'Desde la superficie', desmiente el mito del tesoro y de la arqueología como espectáculo y hace hincapié en la obligación que tiene la arqueología de preservar el patrimonio y establecer unas buenas prácticas frente al expolio de objetos del mar.