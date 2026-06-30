Caja Rural de Aragón activa una nueva campaña de préstamos para el sector agroalimentario

Archivo - Sede de la Fundación Caja Rural de Aragón, en el Coso, Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón ha activado una nueva campaña de financiación vinculada a la línea ICO-MAPA-SAECA, tras la aprobación de la nueva convocatoria por parte del Gobierno de España, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a agricultores, ganaderos y cooperativas agroalimentarias en un momento marcado por el incremento de los costes y la incertidumbre en los mercados.

La guerra en Oriente Medio ha vuelto a tensionar el sector agrario este año, con un impacto directo en los costes de producción, ha informado la entidad financiera. Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo ha aprobado una partida de 300 millones de euros que se canalizará a través de esta línea de financiación, que combina préstamos y avales en condiciones ventajosas y que ya se ha convocado en anteriores ocasiones.

La nueva campaña da continuidad al papel que Caja Rural de Aragón ha desempeñado en anteriores convocatorias, en las que ha sido una de las principales entidades financieras en la gestión de este instrumento.

En la última edición de la línea ICO-MAPA-SAECA 2024, la cooperativa de crédito se situó como líder nacional al tramitar 2.198 operaciones, una de cada cuatro en España, y canalizar más de 150 millones de euros en financiación para el sector agroalimentario.

En Aragón, su principal zona de actuación, la entidad concentró también más de la mitad de las operaciones realizadas, con especial incidencia en las provincias de Zaragoza y Huesca, unos datos que consolidan su posición como "referente" en la financiación del sector primario y en la gestión de ayudas públicas dirigidas al ámbito rural.

La experiencia de convocatorias anteriores y el elevado interés del sector han llevado a la entidad a reforzar su modelo de atención cercana y especializada.

Caja Rural de Aragón canaliza estas ayudas a través de su red de oficinas y de un equipo con conocimiento específico del ámbito agroalimentario, que acompaña a los clientes durante todo el proceso, desde la tramitación hasta la formalización de las operaciones.

"Gracias a nuestra sólida implantación en el medio rural, acompañamos a los profesionales del sector para que reciban la información con rapidez y puedan beneficiarse de esta línea de financiación en condiciones preferentes. La cercanía y el apoyo constante son pilares esenciales de nuestro modelo de trabajo", ha remarcado el director de Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón, Rubén Artieda.

La entidad refuerza así su compromiso con el desarrollo del medio rural y con el impulso a la competitividad del sector agroalimentario, mediante el acceso a soluciones financieras que contribuyan a su crecimiento y adaptación a los retos actuales, tanto en el ámbito agroalimentario como de desarrollo empresarial.

LÍNEA ICO-MAPA-SAECA

La línea ICO-MAPA-SAECA, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), permite a los beneficiarios acceder a financiación con condiciones ventajosas mediante la subvención de parte del principal del préstamo y del coste del aval.

Este instrumento se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la liquidez del sector y facilitar inversiones vinculadas a la modernización, la sostenibilidad o la adaptación a condiciones climáticas adversas.