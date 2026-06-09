Caja Rural de Aragón se convierte en el principal colaborador del Torneo de pádel Valientes

De izda a dcha, David Pueyo (propietario de la Carnicería Hermanos Pueyo), Laura Prada (directora de Sostenibilidad de Caja Rural de Aragón), Carlos Larroy (responsable de comunicación de Aspanoa) y Alfredo Palomero (propietario de la Carnicería Palomero) - ASPANOA

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón, a través del Fondo de Educación y Promoción, será el principal colaborador de la sexta edición del Torneo de Pádel Valientes, una de las citas de pádel más multitudinarias de Aragón y un referente solidario cuya recaudación se destina íntegramente a Aspanoa, la asociación que acompaña a los menores con cáncer en Aragón.

Organizado por las carnicerías Hermanos Pueyo y Palomero, el torneo se celebrará el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre en las instalaciones de Urban Sport Zaragoza.

El Torneo de Pádel Valientes ha experimentado un crecimiento constante desde su creación, reuniendo en su última edición a 250 deportistas. Su éxito radica no solo en su elevada asistencia, sino también en su carácter abierto e inclusivo, ya que acoge a deportistas de todos los niveles y edades en un ambiente festivo y solidario.

Gracias al apoyo de patrocinadores, colaboradores y participantes, el torneo ha logrado en sus anteriores ediciones importantes cifras de recaudación destinadas a financiar diferentes proyectos de Aspanoa. Así, el año pasado se tradujo en una donación de 20.250 euros para el servicio de rehabilitación de secuelas del cáncer infantil.

"La incorporación de Caja Rural de Aragón como principal impulsor supone un espaldarazo clave para seguir creciendo y ampliar el impacto de esta iniciativa. Su compromiso refuerza el objetivo solidario del torneo", han explicado los organizadores, Alfredo Palomero y David Pueyo.

SUPERACIÓN

La directora de Sostenibilidad de esta entidad financiera, Laura Prada, ha asegurado que "impulsar el Torneo Valientes es apoyar a personas que nos inspiran cada día con su fortaleza y su capacidad de superación. Nos emociona formar parte de una iniciativa que une deporte, solidaridad y esperanza para acompañar a los niños y a sus familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas".

Prada ha entregado a la Asociación un cheque por valor de 13.500 euros que Aspanoa destinará a financiar su programa de apoyo psicológico y social a las familias con un niño con cáncer en Aragón.

"A través de este servicio, Aspanoa ayudó el año pasado a cerca de 200 menores con cáncer en las distintas fases de la enfermedad, así como a sus padres y sus hermanos", ha explicado el responsable de comunicación de la Asociación, Carlos Larroy.

"Nos hace mucha ilusión que Caja Rural de Aragón se sume a este proyecto porque es una entidad financiera amiga, que lleva apoyándonos muchísimos años. Les estamos muy agradecidos", ha añadido.

Desde la organización han destacado que el Torneo Valientes es mucho más que una competición deportiva, ya que es una "oportunidad para que la sociedad aragonesa se implique activamente en una causa común, demostrando que el deporte también puede ser una herramienta de solidaridad y apoyo social".