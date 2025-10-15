Caja Rural de Aragón lanza jovenin.Music, el portal de experiencias musicales para jóvenes. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón presenta Jovenin.music, una plataforma creada para que jóvenes de entre 14 y 30 años vivan la música desde dentro, una puerta abierta a momentos únicos que ocurren donde la música sucede de verdad: en los ensayos, los estudios, los rodajes o el backstage.

En definitiva, se trata de lugares que normalmente quedan fuera del alcance del público y que ahora se abren para ser vividos en primera persona. Así, desde la esencia de Caja Rural de Aragón, la cercanía, nace Jovenin.music.

Ese valor, que siempre ha definido a la entidad, ahora se traduce en un proyecto cultural que conecta con los jóvenes desde su propio lenguaje y sus pasiones. Una forma diferente de estar presente en sus vidas, no solo a través de productos financieros, sino también de experiencias reales.

Añade un beneficio más dentro del programa JovenIn para construir una comunidad que encuentra en la música su lugar. Una manera de vivirla en salas pequeñas, en rodajes o en estudios: lugares donde la música se crea, se comparte y se siente de verdad, sin filtros.

UNA PLATAFORMA LLENA DE MOMENTOS ÚNICOS

Jovenin.music ha sido creado como un espacio en constante evolución, donde cada momento ofrece una forma distinta de vivir la música. A lo largo del año se abrirán oportunidades únicas para vivir la música de cerca: acceso premium a conciertos, formación musical o encuentros exclusivos con artistas.

Esto es más que una agenda de planes musicales, cada momento está cuidadosamente diseñado para vivirse desde una perspectiva distinta, marcada por la cercanía y la exclusividad.

Hasta el próximo 23 de noviembre, los jóvenes podrán inscribirse en 'www.jovenin.music' y participar en el sorteo de una experiencia para dos personas en Miami, que tendrá lugar en febrero de 2026.

Durante una semana, los ganadores vivirán la música desde dentro: acudirán a conciertos, rodajes de videoclips, estudios legendarios, una prestigiosa entrega de premios y rutas secretas por los lugares donde la música ha hecho historia. Una experiencia irrepetible para sentir la música como nunca antes.

"Con Jovenin.music queremos estar donde está la pasión de los jóvenes. No se trata solo de escuchar música, sino de entenderla, de vivirla de cerca y de formar parte de ella", ha explicado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Aragón, Íñigo Martínez.

JOVEN IN, MUCHO MÁS QUE VENTAJAS

Jovenin.music forma parte de Joven in, el programa de Caja Rural dirigido a clientes de 14 a 30 años que ya disfrutan de beneficios en banca digital, viajes, ocio y marcas.

Con esta nueva propuesta, el programa da un paso más hacia la conexión emocional y la autenticidad ofreciendo momentos únicos que vinculan la marca con lo que de verdad les mueve.