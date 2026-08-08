Calamocha ultima un amplio dispositivo de actividades, seguridad y servicios para la jornada del eclipse

Carpa instalada en el Polígono Industrial de Calamocha. - AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

CALAMOCHA (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calamocha ultima los preparativos para 12 de agosto, fecha en la que el municipio se situará como uno de los espacios privilegiados para contemplar el eclipse solar total. Este fenómeno situará a la provincia de Teruel entre los principales destinos de observación de un evento astronómico que no se contemplaba en la Península desde 1912 y que iniciará una secuencia histórica de tres eclipses consecutivos en España entre 2026 y 2028.

Con motivo de esta cita, el Consistorio calamochino ha diseñado un amplio programa de actividades que combina música en directo, gastronomía y una programación cultural y turística paralela, orientada a que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de la jornada en las mejores condiciones. "Hay muchísimo trabajo, pero esperemos que todo salga bien", ha dicho el alcalde Manuel Rando.

El Polígono Industrial de Calamocha servirá como el principal espacio de observación y celebración. El recinto oficial para disfrutar del evento cuenta con capacidad para unas 15.000 personas y una zona de aparcamiento con espacio para 5.500 vehículos. Dispondrá de servicios sanitarios, presencia de bomberos, seguridad y vigilancia, baños, una carpa para actividades y una amplia zona de restauración donde participarán gastronetas y establecimientos como el asador La Taberna de Aragón y La Jamoneta.

PROGRAMACIÓN MUSICAL Y DE OCIO

La oferta de entretenimiento se concentrará en el Polígono Industrial con una parrilla de actuaciones que se prolongará desde la tarde del día 12 hasta la mañana del día 13: "El objetivo es dar a conocer al público varios músicos de la provincia de Teruel y de Calamocha", ha apuntado Rando.

Las actuaciones que podrán verse en Calamocha durante la jornada correrán a cargo de DJ Sergio Santafé, Los del Chimbao, Los Ases del Jiloca, El Silencio de los Héroes; el Espectáculo VAM El Tributo, con una selección de grandes éxitos de Mecano, Amaral y La Oreja de Van Gogh; el DJ y productor Dani BPM y cerrará el DJ Jayleggan.

MOVILIDAD, APARCAMIENTO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

Para gestionar la llegada de visitantes, se han establecido dos modalidades de estacionamiento. Una de ellas, es una zona oficial habilitada (Gobierno de Aragón) destinada a quienes deseen permanecer en el recinto entre los días 10 y 13 de agosto. Requiere reserva previa a través de la plataforma web habilitada por la administración autonómica, con un coste único de 10 euros. El espacio contará con servicios y vigilancia.

La otra zona es un aparcamiento gratuito municipal. El Ayuntamiento habilitará una zona independiente del recinto oficial, orientada de forma principal a los vecinos de Calamocha que acudan a disfrutar del eclipse y las actividades exclusivamente durante la jornada del 12 de agosto.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Calamocha ha confirmado que durante la jornada del eclipse permanecerá activo un servicio especial de autobús que conectará la Estación de Autobuses de Calamocha con el Polígono Industrial. Este servicio será gratuito y se podrá disfrutar desde las 17 horas del 12 de agosto hasta las 7.00 horas del día 13 de agosto. El servicio de autobuses tendrá una frecuencia estimada de salidas cada 30 minutos.

Del mismo modo, el ayuntamiento recuerda que durante la jornada también se contará con el habitual servicio de taxis en Calamocha para desplazarse hasta el Polígono Industrial.

Asimismo, Rando ha confirmado que durante los días 11 y 12 de agosto estarán operativos cuatro puntos de información situados en el Ayuntamiento, la plaza del Peirón, la plaza del Pilar y el Polígono Industrial, donde se ofrecerá orientación sobre movilidad, actividades, servicios y recomendaciones para el eclipse.

El dispositivo también incluirá un punto violeta dirigido por profesionales cualificados.

VISITAS GUIADAS Y OFERTA CULTURAL

Como complemento a la jornada astronómica, la Fundación San Roque organiza entre los días 10 y 13 de agosto un itinerario de visitas guiadas para dar a conocer el patrimonio local.

Los recorridos incluirán la ermita del Santo Cristo, la ermita de San Roque, la iglesia de Santa María la Mayor, el Parque Municipal Rafael Angulo, el Parque Etnológico, el Museo del Jamón, la iglesia de las Monjicas y rutas temáticas (incluida una ruta específica el 12 de agosto dedicada a la observación del eclipse). Las visitas tienen un precio simbólico de 1 euro como donativo (3 euros para el acceso al Museo del Jamón).

Las inscripciones pueden gestionarse en el correo archivocalamocha@hotmail.com o en los teléfonos 978 73 00 50 y 978 73 05 73.

Por último, la Biblioteca Municipal acogerá hasta el 13 de agosto la exposición de pintura 'CONSTELACIONES ¿30 de 88 y un olvido?', de la artista local Cala, en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas.