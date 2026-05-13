Calatayud avanza en la rehabilitación de seis edificios de la plaza de España como viviendas públicas

Plaza de España de Calatayud - AYUNTAMIENTO

CALATAYUD (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución para el refuerzo y consolidación estructural de seis edificios municipales situados en la plaza de España y Rúa de Dato. Se trata de un trámite importante en el proceso de regeneración urbana que se viene impulsando en este entorno estratégico del casco histórico.

Esta intervención forma parte de una las medidas más relevantes planteadas para esta zona de la ciudad y que persigue la recuperación de inmuebles degradados, la ampliación del parque de vivienda pública, y la construcción en el solar de la plaza de España, que quedo en lo que era la conocida como casa del reloj, donde la iniciativa privada levantará un nuevo edificio que mantendrá la estética de ese espacio.

De la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud adjudicado se va a hacer cargo la mercantil Gen Territorio, S.L., por un importe de 7.750 euros más IVA.

Previamente, el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ha desarrollado una fase técnica previa, para el análisis y diagnóstico de estos inmuebles con el objetivo de conocer con precisión su estado de conservación y planificar con rigor las futuras intervenciones.

ESTADO Y NECESIDADES

Los trabajos previos llevados a cabo han permitido disponer de una radiografía técnica muy precisa del conjunto edificatorio. Las actuaciones han consistido en el análisis del estado actual de esos inmuebles, con especial atención a sus patologías constructivas, afecciones estructurales y estado de las fachadas.

Se ha llevado a cabo un escaneado tridimensional interior y exterior para generar un gemelo digital de los inmuebles. Igualmente se han tomado imágenes áreas para inspeccionar y documentar el estado de las cubiertas. Estos estudios han confirmado el notable deterioro de los edificios, como consecuencia de años de desocupación y falta de uso, circunstancia que ha acelerado su degradación tanto desde el punto de vista estructural como desde el plano estético y urbano.

PRIMERA FASE

El proyecto técnico en marcha definirá la primera fase de intervención, que se centrará en las actuaciones más urgentes para garantizar la estabilidad y conservación de los inmuebles. Entre ellas se prevén trabajos de refuerzo estructural y consolidación, intervenciones de aseguramiento de elementos en fachadas, reparación y aseguramiento de cubiertas o demoliciones puntuales en patios interiores.

El Ayuntamiento prevé destinar a esta primera fase de obra a desarrollar durante este año, una inversión aproximada de 140.000 euros. El concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno, ha indicado que "seguimos dando pasos firmes para transformar una zona clave del centro histórico de Calatayud. Este proyecto no solo busca consolidar unos edificios deteriorados, sino recuperar ciudad, generar vivienda y devolver vida a uno de los espacios más emblemáticos de nuestro casco urbano".

VIVIENDA PÚBLICA EN EL CENTRO HISTÓRICO

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal que se sigue, teniendo como marco el Plan Director de Regeneración Urbana del Conjunto Histórico Artístico. Entre las actuaciones impulsadas se cuenta el acuerdo alcanzado por el consistorio el año pasado, para impulsar esa doble actuación en el centro del casco antiguo.

Por un lado, el edificio de nueva planta para 20 viviendas que se levantará en el solar existente ya cuenta con la autorización de Patrimonio para la fachada y se tramita la autorización municipal. Por otro, se está diseñando el proyecto para la rehabilitación de los seis inmuebles que adquiría el Ayuntamiento en los que promoverá otra veintena de viviendas.

El objetivo del Consistorio bilbilitano es recuperar espacios degradados, reforzar la función residencial del casco histórico y generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda, especialmente en un enclave urbano de enorme valor patrimonial, social y estratégico para la ciudad.