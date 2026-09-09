La calle Doctor Iranzo se reformará en dos fases para minimizar afecciones y la primera comienza este lunes

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 9, (EUROPA PRESS)

La reforma integral de la calle Doctor Iranzo, en Zaragoza, se reformará en dos fases para garantizar la movilidad y minimizar afecciones y la primera comenzará este lunes, 14 de septiembre, y se extenderá hasta mayo de 2027 para dar paso a la segunda que concluirá en otoño del próximo año.

Las obras de reforma de esta arteria del distrito de Las Fuentes supondrá reconvertir 9.192 metros cuadrados de superficie y 498 metros lineales entre la calle Cardenal Cisneros y la calle de Silvestre Pérez, con una inversión de 3,8 millones de euros, que ejecutará COPHA --Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos--.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dado a conocer los detalles de esta obra que como principal característica mantendrá abierto en todo momento el cruce con la calle Compromiso de Caspe, que es "vital" para el distrito, además de que los desvíos de las líneas de autobús --las números 22, 30, Ci3 y Ci4-- se concentrarán en la segunda fase que al ser en verano tienen menos uso.

Ambas fases serán independientes para "garantizar las menores molestias a los vecinos y conforme a los mejores estándares en movilidad para la ejecución de la obra", ha reiterado.

En la primera fase, entre la calle Cardenal Cisneros y la avenida Compromiso de Caspe, que se extenderá de septiembre de 2026 hasta mayo de 2027, se ocupará el 15% de la calle Doctor Iranzo por lo que se podrá usar el 85% restante.

Una de las afecciones a la movilidad es que la calle Cardenal Cisneros quedará en fondo de saco y la calle Batalla de Lepanto estará corta en el cruce con Doctor Iranzo; mientras que en la avenida Compromiso de Caspe se actuará en mitad de la calzada para garantizar el paso de vehículos por la otra mitad.

BUS

En este periodo, solo la línea de autobús 44 y en el tramo del recorrido sentido Actur desde la estación Miraflores. Cuando llegue al puente de La Unión, en lugar de discurrir por Doctor Iranzo circulará por paseo Echegaray y Caballero hasta Fray Luis Urbano para volver a su recorrido en la calle Francisco de Quevedo.

Habrá una ventana temporal, entre mitad de noviembre y finales de diciembre de 2026, que se actuará en la denominada Fase 1.2, que es el cruce en la otra punta de la calle, entre Silvestre Pérez y Doctor Iranzo. En ese tiempo, la línea 30, saliendo de Las Fuentes, en vez ir por Doctor Iranzo, saldrá por Echegaray y Caballero, Fray Luis Urbano y Rodrigo Rebolledo, donde retomará su itinerario habitual.

Durante esta fase, las líneas 22, 30 --menos dos meses en dirección salida del barrio--, Ci3, Ci4 y 44 --dirección Actur--, mantendrán invariable su recorrido. Tampoco habrá afecciones a otras líneas que bordean el distrito, como la Ci1, Ci2 y 38.

Asimismo, seguirán abiertas las principales calles del distrito, como son Doctor Iranzo en un 85%, Compromiso de Caspe, Rodrigo Rebolledo, Salvador Minguijón, Fray Luis Urbano, Silvestre Pérez, Monasterio de Siresa, Leopoldo Romeo o Tomás Higuera.

FASE 2

Una vez operativa la reforma de la Fase 1, se iniciará en mayo de 2027 la fase 2, que comprende desde Compromiso de Caspe --media calle-- hasta la calle Silvestre Pérez. Los trabajos se extenderán hasta otoño de 2027.

Será necesario activar un plan de movilidad más completo, que afectará a las líneas de bus urbano, sólo en sentido salida del barrio, 22, 30 y Ci3, que emplearán el eje Fray Luis Urbano y Batalla de Lepanto.

INFORMACIÓN

Como en otras obras de la ciudad se activarán distintas líneas de comunicación que se mantendrán durante todo el proceso, con canales informativos vía whatsapp o las principales figuras a pie de obra que atenderán a los residentes y comerciantes.

El sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía será en Canal de Difusión de Whatsapp "REFORMA DOCTOR IRANZO", que se puede seguir o consultar a través del enlace directo disponible a tal efecto 'https://whatsapp.com/channel/0029Vb856cdBPzjVvJgQNX0a' o escanear el código QR con la cámara del teléfono móvil.

Asimismo, se ha lanzado el plan de apoyo al comercio con ayudas económicas , exenciones fiscales y campañas comerciales especiales para paliar impacto de las obras.

Los negocios afectados se podrán acoger a la ayuda municipal de 400 euros mensuales para lo que acrediten una reducción en su facturación mensual de la citada cuantía respecto a cualquier cuatrimestre del año anterior.

ÁRBOLES

La calle Doctor Iranzo contará con 106 árboles, mantendrá, dentro de lo posible, la zona de estacionamiento y de carga y descarga, además de respetar el número de carriles.

Donde la calzada de un solo carril tenga 9 metros de ancho pasará a tener 8.40 para contar con más espacio para peatones, y donde haya dos carriles, como en el tramo entre Rodrigo Rebolledo y Leopoldo Romeo, se pasa en la calzada de los 8 a los 7 metros y cada carril tendrá 3,5 metros.

Con estas medidas se mantiene la configuración de carriles pero se mejora la distribución para ganar protagonismo el peatón, las zonas de descanso y el arbolado, ha citado Serrano.

Precisamente, se conservarán en su ubicación más de 90 árboles, sólo se necesitará apear una decena, sobre todo por motivos de seguridad como algún pino con problemas de estabilidad que levanta el pavimento y acera, y se plantarán nuevos ejemplares, lo que supone una mejora de 11 árboles más de los que contemplaba el proyecto original, y que superará el centenar en el resultado final.

Como criterio general, se proyectan las nuevas aceras incluyendo la distribución existente del arbolado, así como el nuevo que permita la colocación del alumbrado público y una acera más ancha con zonas de plantas arbustivas.

ALUMBRADO Y SANEAMIENTO

Las obras servirán también para renovar las infraestructuras soterradas que permiten la vida urbana. Se ha rediseñado el alumbrado público de la zona que mejora la eficiencia y ahorro energético en la instalación de la calle, junto a la iluminación en calzadas y aceras, teniendo en cuenta el arbolado existente y el nuevo previsto, además de limitar el resplandor luminoso y reducir la luz intrusa.

En cuanto a la red de saneamiento de la calle Doctor Iranzo, se renovarán todos los colectores y ramales existentes. Las redes de distribución de agua discurren por ambas aceras y por la calzada, constando de tuberías de diferentes materiales y diámetros, algunas con muchos años de servicio y que ya han dado muestras de su obsolescencia con episodios puntuales de roturas.

Las tuberías son de fibrocemento y se cambiarán por fundición dúctil. Además de las tuberías de abastecimiento y sus elementos se renovarán todas las tomas de agua.

Esta obra mantiene el criterio de tener el mayor número de árboles, pacificar el tráfico y ganar espacio para la movilidad a pie y el acceso a los comercios, ha querido recalcar Serrano para abundar en que es una "obra muy demandada por los vecinos y están encantados con empezar esta obra", ha concluido Serrano.