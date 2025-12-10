Calvo (Vox) se compromete a trasladar al Ayuntamiento iniciativas que satisfagan las demandas de Peñaflor

Concejales del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza reunidos con entidades vecinales del barrio rural de Peñaflor - VOX ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, se ha reunido con entidades vecinales del barrio rural de Peñaflor para conocer las necesidades más perentorias de los vecinos. Al finalizar ha asegurado que han tomado nota de lo propuesto y tratarán de llevar iniciativas al consistorio que satisfagan las demandas de los vecinos.

Con esta primera ronda han iniciado los contactos con los vecinos de los barrios rurales de Zaragoza para escuchar sus demandas. Peñaflor es uno de los más alejados del centro de la ciudad y tiene unos problemas "en parte distintos y en parte común también con el resto de los barrios", como son la falta de viviendas nuevas, los problemas de movilidad, de acceso a Zaragoza o el transporte, ha afirmado Julio Calvo.

Ha comentado que casi todos los barrios rurales se han quejado también de la falta de seguridad y del desmantelamiento de la Unidad de Barrios Rurales de la Policía Local. "Nosotros hemos insistido mucho en ello", ha incidido Calvo para añadir que, precisamente han acudido a la reunión con el vocal de Vox en la Junta Vecinal, para conocer de primera mano la problemática que se vive en el día a día de los vecinos de Peñaflor".

VOX LLEVARÁ INICIATIVAS DE INTERÉS PARA PEÑAFLOR AL AYUNTAMIENTO

Junto a Julio Calvo ha asistido la portavoz adjunta del grupo municipal, Eva Torres; el vocal de Vox en Peñaflor, y miembros de las asociaciones de vecinos del barrio rural.

"La verdad es que he podido ver que son unas asociaciones muy organizadas porque lo primero que han hecho es darnos un dossier con toda la problemática, con todos los problemas y las características del barrio. Y bueno, yo creo que va a ser interesante", ha declarado Julio Calvo.

NECESIDADES DE LOS VECINOS

Entre las necesidades que los vecinos han trasladado destacan la compra y desarrollo de suelo público para vivienda; crear una residencia de día para personas mayores; mejorar las comunicaciones; finalizar y poner en marcha de la red de vertido y saneamiento; impulsar la rehabilitación de viviendas, una planificación urbanística ordenada, habilitar locales en desuso, disponer de una panadería en el barrio y ampliar el horario de apertura de oficinas bancarias.