Calvo (Vox) pide a Ranera que presione a Alegría para que el Ministerio reconsidere el rechazo al cercanías con Huesca

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo. - VOX - Archivo

Presenta una declaración institucional para que todos los grupos se posicionen sobre la ampliación de la conexión con la capital oscense

ZARAGOZA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una declaración institucional para reclamar al resto de grupos que se posicionen a favor de la puesta en marcha de la línea de cercanías Zaragoza-Huesca, mientras el portavoz Julio Calvo ha instado a la portavoz socialista, Lola Ranera, a que hable con la ministra Pilar Alegría para que el Gobierno de España reconsidere su decisión de rechazar la conexión ferroviaria con la capital altoaragonesa.

Calvo ha apelado a la "buena relación" de Ranera con Alegría para que esta consiga que el Ministerio de Transportes reconsidere su decisión, basada en la falta de viabilidad de la línea, según argumentó el ministro Óscar Puente, que adujo como argumento el escaso uso que se hace la línea de cercanías C1 Casetas-Zaragoza.

Para el portavoz de Vox, las manifestaciones del ministro fueron "lamentables" por cuanto "la comparación que hace con la ocupación de la línea de cercanías C1 "carece de todo fundamento y de toda lógica". "No es lo mismo la comunicación entre Casetas y Zaragoza que entre Huesca y Zaragoza", ha sostenido.

Julio Calvo ha recordado las tres iniciativas presentadas por su grupo municipal y las "numerosísimas" propuestas impulsadas a favor de esta línea, tanto en el consistorio oscense como en el zaragozano, en las Cortes de Aragón e incluso en el Congreso de los Diputados, "donde se aprobó también con mayoría y con el voto favorable del PSOE", ha apuntado.

Al respaldo obtenido por todas esas propuestas ha añadido como argumento la red de cercanías con la que cuentan hasta 13 capitales de provincia en España, como Madrid (12 líneas), Barcelona (16), Valencia (9), Sevilla (5) o Bilbao (4), y Santander y Oviedo (3). "La nuestra es, con diferencia, la que menos kilómetros y líneas tiene, solo cuenta con una línea".

Además, Calvo ha apuntado los casos de las ciudades francesas de Lyon y Bourg-en-Bresseen, reseñados recientemente en un artículo del presidente de la plataforma Huesca Suena. En el documento, se detalla que Lyon, con 700.000 habitantes, y Bourg-en-Bresse, con 70.000, son dos ciudades separadas por 70 kilómetros y entre ambas circulan 24 trenes diarios.

Y también Toulouse, con 500.000 habitantes, y Albi, con 50.000 habitantes, que distan 82 kilómetros y entre ellas circulan 17 trenes diarios.

"Ahí donde miremos, en situaciones similares a las de Zaragoza y a las de Huesca, todas estas ciudades están dotadas de una red de cercanías". Dos capitales entre las que ha recordado que a diario se desplazan de una a otra unos 20.000 vehículos diarios, de los que entre un 25% y un 30% lo hacen por motivos laborales.

"Todas estas personas podrían experimentar o disfrutar de un sensible ahorro en los costes de su desplazamiento, en tiempo, en dinero y, sobre todo, también en seguridad", ha reivindicado Calvo.