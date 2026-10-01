Un camión de la Comarca de Somontano sin ocupantes se precipita sobre el río Vero en Barbastro

Camión precipitado en el río Vero. - COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

Un camión de la Comarca de Somontano, utilizado para realizar el servicio de recogida de basuras, que se encontraba estacionado, se ha precipitado al río Vero, en Barbastro, rompiendo las barandillas de seguridad y volcando sobre el cauce. En el momento del suceso no había ningún ocupante dentro del vehículo.

Los hechos han ocurrido en torno a las 7.30 horas de este jueves, 1 de octubre, cuando el vehículo estaba estacionado frente a un almacén comarcal ubicado en el Pasaje Río Vero, han informado desde la Comarca de Somontano de Barbastro.

El conductor se disponía a entrar en el almacén comarcal para recoger material de limpieza e iniciar la jornada. El camión no contenía restos de basura puesto que iba a ser utilizado como vehículo de transporte para desplazarse a los puntos donde se iba a proceder a limpiar mediante la herramienta sopladora.

El freno de mano ha fallado y el vehículo se ha desplazado hasta el edificio sito en frente del almacén comarcal, rompiendo una señal, y ha encarado el Pasaje del Vero, una calle empinada que conduce al río. Allí ha roto las barreras de protección y se ha precipitado, cayendo justo en el cauce.

Personal de Protección Civil de la Comarca y Policía Local de Barbastro se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han acordonado la zona.

A lo largo de la mañana de este jueves una grúa extraerá el camión del río para analizar sus daños. Desde el área de Servicios de la Comarca de Somontano de Barbastro se va a iniciar una inspección técnica sobre el vehículo para valorar si puede continuar en servicio o debe ser retirado.