La campaña 'Aragón sabor de verdad' genera ventas por valor de 3 millones de euros

Alimentos y Bebidas de Aragón ha finalizado las actividades de promoción en punto de venta de la campaña 'Aragón sabor de verdad', ejecutadas en octubre y noviembre con financiación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con unas ventas generadas de 3 millones de euros.

En esta campaña, 437 establecimientos de Aragón, Madrid y Valencia han mostrado la amplia oferta agroalimentaria de la Comunidad y 4.508 personas se han registrado para participar en los sorteos organizados durante la promoción, lo que representa un incremento de un 44% con respecto a la promoción realizada en octubre de 2024, han informado desde Alimentos y Bebidas de Aragón.

Se han programado 105 degustaciones --88 en Aragón y 17 fuera de la Comunidad--, con la participación de más de 30 empresas, además de abordar nuevas actividades promocionales.

Entre ellas, destacan dos jornadas de proveedores para poner en contacto a empresas agroalimentarias con operadores de distribución, en las que han participado casi cien compañías, cuatro 'showcookings' a través de una 'foodtruck' que ha recorrido Aragón y la colaboración con Aragón Exterior.

Alimentos y Bebidas de Aragón y la Consejería han colaborado durante los últimos cinco años con resultados "muy positivos" para las empresas del sector, que han logrado nuevas oportunidades comerciales en los lineales de los supermercados.

Así, desde el año 2021, la presencia de productos aragoneses en los lineales se ha incrementado en un 39,5% en los principales establecimientos comerciales de Aragón.

La industria alimentaria es el segundo sector industrial de Aragón, con un peso en su PIB que supera el 12,5% junto al resto del sector agroalimentario y una facturación superior a los 11.000 millones de euros, de los cuales el 35% se exporta a los mercados exteriores. El empleo directo supera los 21.000 puestos de trabajo, buena parte de ellos en el medio rural.