Campaña 'El Juguete Educativo' de Cruz Roja llega a 890 familias en Zaragoza

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'El Juguete Educativo' de Cruz Roja Juventud en Zaragoza llegará este año a más de 890 familias con menores de 18 años gracias a la implicación de empresas y particulares que colaboran en el proyecto.

Este martes, 16 de diciembre, la Fundación Miguel Carreras, que ha realizado una importante donación, ha participado en la primera gran entrega de regalos que se prolongará hasta el 23 de diciembre.

En esta edición, los menores recibirán entre dos y tres obsequios de juegos y juguetes nuevos, de carácter no bélico y no sexista, lo que supone un incremento respecto a la anterior edición.

Este avance ha sido posible gracias a la colaboración de entidades como la Fundación Miguel Carreras, que por cuarto año consecutivo ha apoyado el proyecto bajo el lema 'Forma parte de sus sueños'. En esta ocasión, la Fundación ha donado alrededor de 1.000 juegos y juguetes nuevos, el doble que el año pasado.

En palabras de la representante de la Fundación Miguel Carreras, Marta García: "Es un placer estar en esta iniciativa colaborando con Cruz Roja, un año más, y hacer de pajes de los Reyes Magos y Papá Noel para que todos los niños tengan su juguete".

La aportación incluye principalmente juegos de mesa educativos, material deportivo y artístico, destinado a jóvenes de entre diez y dieciséis años, una franja de edad que requiere obsequios más acordes con sus intereses y que habitualmente está menos cubierta, ya que no siempre se tiene en cuenta a adolescentes y jóvenes que necesitan recursos para favorecer su crecimiento personal a través de la pedagogía del juego educativo.

La representante de la Fundación ha subrayado que la franja de edad en la que actúan va desde los 14 hasta los 20 años ya que "es muy importante que tengan un entretenimiento para que estén en casa en estos momentos, que encuentren diversión en todos los ámbitos".

LAS USUARIAS, AGRADECIDAS

Viviana, una de las usuarias que han recibido un lote de juguetes, ha mandado su "gran agradecimiento" a Cruz Roja porque no se lo esperaba: "Mis niñas son de Colombia, venimos por circunstancias delicadas en nuestro país, una tiene 16 y la chiquita tiene 13 años, una de ellas con discapacidad". Ha destacado que esta campaña "va a alegrar el corazón de mis princesas y a muchos niños más'.

La coordinadora de Cruz Roja Juventud en Zaragoza, Paola Latorre, ha señalado que "la colaboración con esta iniciativa supone un respaldo fundamental a las familias, por la importancia que tiene el ocio y el juego en el crecimiento y desarrollo de los menores".

"Con el juego se aprende y con el juego se desarrollan habilidades que sin el juego no podríamos desarrollar. La importancia de dedicar tiempo al juego y tiempo en familia, cubre muchas más necesidades de las que nos imaginamos", ha añadido la coordinadora.

Asimismo, ha mostrado su preocupación debido a que se han detectado mayores situaciones de vulnerabilidad en los menores que atienden. "Llevamos más de 20 años haciendo esta campaña aquí en Zaragoza, y este año la situación es bastante diferente, atendemos cada año a mayor cifra de niños y niñas con necesidades educativas especiales".

La aportación de la Fundación Miguel Carreras es una de las más destacadas en Zaragoza, en una campaña en la que colaboran también una veintena de empresas y numerosos particulares. Marta García, ha asegurado que "es una de las donaciones más importantes", más de mil juguetes para 900 familias, que hacen a lo largo del año porque consideran que "todos los niños deben tener un juguete nuevo en navidades". "El objetivo de esta donación es que todos los niños, sean de la familia que sea, vivan las navidades como cualquier familia, sin diferencias y sin exclusión".

Aunque este periodo festivo concentra el mayor volumen de la campaña, el proyecto 'El Juguete Educativo' está activo todo el año, con entregas puntuales en cumpleaños o situaciones especiales, como la visita del Ratoncito Pérez.