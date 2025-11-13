La campaña de vialidad invernal en Aragón dispondrá de 65 quitanieves y más de 150 trabajadores

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vialidad invernal en Aragón contará con un dispositivo de 65 máquinas quitanieves, ocho más que el año pasado, y más de 150 personas velando por el buen estado de la red de carreteras autonómica entre los meses de diciembre y marzo.

Así lo ha avanzado este jueves el director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Arminio, quien ha presentado este martes el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 en el Parque de Maquinaria de Zaragoza.

Arminio ha señalado que este plan se activará el 1 de diciembre y estará vigente hasta el 31 de marzo "para garantizar las comunicaciones por carretera en la comunidad autónoma de Aragón y para reforzar la seguridad de las vías aragonesas que se vean afectadas por condiciones meteorológicas adversas, principalmente en las zonas de montaña y más elevadas, que es donde la nieve y el hielo hacen mayor acto de presencia durante los meses de invierno".

El servicio tiene como objetivo fundamental "mantener libre de nieve y hielo la red de carreteras, tanto autonómica, como algunas carreteras pertenecientes a las Diputaciones Provinciales, en virtud de los convenios de colaboración que establecemos para mejorar la eficacia del trabajo, asignando zonas de limpieza a una u otra administración en función de la cercanía y bajo criterios de eficiencia", ha explicado.

INVERSIÓN DE 2,5 MILLONES DE EUROS

El director general ha detallado también la inversión realizada para la activación del dispositivo invernal, que asciende este año a 2,5 millones de euros y que contiene dos novedades respecto a las campañas anteriores.

"Este año el dispositivo va a contar con más quitanieves que en años anteriores, porque a las propias de la Dirección General de Carreteras y las externas que se añaden habitualmente mediante contratos de gestión de la vialidad invernal hay que sumar las que incorporan las empresas concesionarias del Plan Extraordinario de Carreteras, que por contrato se tienen que hacer ya cargo de las vías incluidas en los itinerarios que están renovando", ha indicado.

En este sentido, ha precisado que "serán en total 65 quitanieves y más de 150 personas las que velen por el buen estado de las carreteras de la red autonómica durante la campaña invernal que está a punto de comenzar".

Por otra parte, en esta ocasión, se contará con un total de 55 puntos de recarga de sal, entre silos y naves donde llenar de sal la quitanievesOtra de las novedades de esta campaña será la utilización de IGLÚ, la plataforma que la Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza para recibir información de incidencias en las carreteras por parte de otras administraciones.

"De esta manera, podremos reportar todos los datos sobre el estado de nuestras carreteras para que esa información se integre en tiempo real en la web y los sistemas de información de la DGT, como el mapa de incidencias, para que los ciudadanos puedan utilizar esa fuente centralizada y consultar el estado de la red viaria aragonesa", ha remarcado.

El director general de Carreteras ha añadido que con todos los medios humanos y materiales de que se dispone se efectúan tres tipos de trabajo: el tratamiento preventivo, que consisten en la aplicación de sal sobre la calzada para evitar la formación de hielo en la carretera ante las bajas temperaturas; el tratamiento curativo, consistente en la limpieza de la nieve caída sobre la calzada como consecuencia de las precipitaciones atmosféricas; y la eliminación de hielo formado como consecuencia de la congelación de la humedad existente en la calzada, de la congelación del agua que cae sobre la misma, de la condensación y enfriamiento de vapor de agua atmosférico y de la nieve que se transforma en hielo.

EXPERTOS NIVÓLOGOS

La Dirección General de Carreteras cuenta con la asistencia de tres expertos nivólogos que prestan apoyo técnico para abordar los trabajos en las carreteras autonómicas A-139 --en el acceso a Llanos del Hospital--, la A-2606 --en el acceso al Balneario de Panticosa-- y la carretera A-135, en el Valle de Ordesa.

Su trabajo consiste en valorar la estabilidad del manto nivoso, la situación de peligro y la procedencia o improcedencia de acometer labores de limpieza, así como la apertura o cierre de la carretera, en función de los datos meteorológicos que interprete.

También deciden si es oportuno provocar de forma artificial una avalancha mediante el método Daisy Bell --aludes controlados con ondas sonoras generadas desde un helicóptero--.

Por provincias, la distribución de los medios humanos y materiales de esta campaña de vialidad invernal es la siguiente: 27 quitanieves y 20 depósitos de sal en Huesca, 15 quitanieves y 16 depósitos de sal en Zaragoza y 23 quitanieves y 19 depósitos de sal en Teruel.