Cañada Vellida presentará el mayor conjunto defensivo de la Guerra Civil excavado en Aragón

Cañada Vellida presenta el mayor conjunto defensivo de la Guerra Civil excavado en Aragón.

TERUEL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cañada Vellida presenta el mayor conjunto defensivo de la Guerra Civil excavado en Aragón el próximo 30 de septiembre a las 11.00 horas, en una jornada en la que se mostrarán los resultados de los trabajos arqueológicos realizados en las posiciones de la Loma de la Solana, uno de los enclaves del conflicto bélico en la comunidad autónoma.

Las intervenciones han sido promovidas y financiadas por el Ayuntamiento de Cañada Vellida y se enmarcan dentro de la red 'Atrinchérate. Vestigios de la Guerra Civil', impulsada por la Comarca Comunidad de Teruel.

Los trabajos han permitido documentar sectores de gran singularidad, como el conjunto inacabado (LS-1), la posición conocida como la "tela de araña" (LS-2) y el "laberinto" (LS-6), todos ellos con estructuras únicas que reflejan la complejidad del frente turolense.

Durante el conflicto bélico, el ejército republicano levantó en esta loma un sistema defensivo de más de 33 hectáreas, integrado por kilómetros de trincheras, decenas de grandes refugios excavados y centenares de puestos de tirador y fortificaciones independientes.

Gracias a las investigaciones desarrolladas en 2024 y 2025, se ha convertido en el conjunto defensivo de la Guerra Civil más extenso excavado hasta ahora en Aragón.

Además de la excavación arqueológica, se ha desarrollado un proyecto integral de puesta en valor con paneles explicativos, mesas de interpretación, balizas con códigos QR vinculados a la web 'www.trincheraslomasolana.es', señalización de recorridos, espacios de aparcamiento y la recreación del vallado defensivo original mediante más de 400 piquetas y 5 kilómetros de alambre.

Con esta iniciativa, la Loma de la Solana se incorpora al producto turístico 'Atrinchérate', que permite recorrer y conocer vestigios restaurados de la Guerra Civil en la Comarca Comunidad de Teruel, al tiempo que se ponen en valor tanto la memoria histórica como el patrimonio paisajístico de la zona.