El Canal de Aguas Bravas de Zaragoza se volverá a adjudicar después de 20 años y tendrá un uso deportivo y formativo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el Canal de Aguas Bravas del Parque del Agua,cuya explotación se adjudicará a una empresa del Grupo Océano Atlántico - DANI MARCOS

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que el próximo Gobierno de la ciudad se adjudicará el Canal de Aguas Bravas del Parque Metropolitano del Agua, un equipamiento único en España que se pondrá en marcha con un claro enfoque deportivo, formativo y de ocio activo, tras más de 20 años abandonado.

Durante su visita a las instalaciones, la alcaldesa ha comprobado de primera mano los trabajos de puesta a punto del canal, así como su uso real gracias a la participación de deportistas de la Federación Española de Piragüismo y de la Federación Aragonesa, que serán algunos de los principales usuarios de este espacio singular.

Entre los piragüistas que lo han probado destacan deportistas de la talla de Manuel Palacín, Salma Palacín, Guillermo Díaz-Canedo, David Pérez Riaño, Xabi Etxaniz, Aritz Fernández, Eduard Juvert, Orhi Juvert y Alejandro Buzzo, entre otros.

"Las piraguas han vuelto al Canal de Aguas Bravas y han venido para quedarse. Después de años de abandono, de ser objeto de vandalismo, podemos decir que hemos recuperado este equipamiento que costó 6 millones de euros a los zaragozanos", ha afirmado Natalia Chueca, quien ha añadido que "Zaragoza no podía permitirse seguir teniendo un equipamiento cerrado, deteriorándose y generando costes sin ningún retorno. Hoy lo convertimos en una oportunidad: para el deporte, para el turismo, para el empleo y para la imagen de nuestra ciudad".

El Canal de Aguas Bravas es una infraestructura singular en Europa, comparable únicamente con instalaciones olímpicas como las de París o Londres. Tras años sin uso, el Ayuntamiento ha impulsado un modelo de gestión que garantiza su viabilidad y su aprovechamiento continuo.

EL PROYECTO

La adjudicación se realizará a una empresa del Grupo Océano Atlántico, cuya propuesta ha obtenido 93 puntos sobre 100 en el proceso de licitación, con una destacada valoración técnica. El contrato tendrá una duración de 20 años y contempla una inversión inicial de más de 530.000 euros para la puesta en marcha de las distintas áreas de actividad.

El proyecto contempla un uso integral del canal, centrado en tres grandes ámbitos: el deportivo, con entrenamientos y competiciones de alto nivel; el uso general abierto al público con actividades como rafting, kayak o hidrospeed; y el ámbito formativo, con programas para centros educativos, formación profesional y cuerpos de seguridad.

Entre las disciplinas que se podrán practicar destacan el slalom olímpico, el descenso en aguas bravas, el kayak polo o modalidades recreativas, con el objetivo de atraer tanto a deportistas federados como a visitantes y familias. Además, se prevé la celebración de competiciones nacionales e internacionales, lo que reforzará la proyección de Zaragoza como referente en deportes de aguas bravas.

El canal abrirá, como mínimo, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con una programación que combinará actividad deportiva, ocio y formación, y estará plenamente operativo en un plazo aproximado de dos meses desde la formalización de la concesión.

El modelo de gestión incluye un canon concesional variable vinculado a los resultados de explotación, que puede alcanzar hasta el 40 por ciento de los beneficios, con un mínimo anual garantizado de 2.000 euros, lo que permitirá al Ayuntamiento recuperar parte de la inversión y asegurar la sostenibilidad del proyecto. El nuevo licitador se ha comprometido a invertir 530.022 euros para explotar este equipamiento.

OTROS ESPACIOS

Además del canal, el proyecto incorpora otros espacios como el pabellón del embarcadero, el alquiler de embarcaciones en aguas tranquilas y los espacios formativos en los bajos de la Torre del Agua, configurando un complejo integral vinculado al deporte, el turismo activo y la formación. Asimismo, tras una serie de obras que se acometerán, también hay prevista la explotación de un bar.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Zaragoza culmina el proceso de recuperación de una instalación estratégica, apostando por un modelo de gestión eficiente y orientado al uso real, que permitirá dinamizar el Parque del Agua y generar nuevas oportunidades deportivas, educativas y económicas para la ciudad.