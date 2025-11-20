Canales (PSOE) dice que Vox ha roto "todo el trabajo de tantos años en la lucha contra la violencia machista"

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE Aragón Lorena Canales ha afirmado este jueves que Vox ha roto "todo el trabajo de tantos años en la lucha contra la violencia machista". Ha presentado en rueda de prensa una proposición no de ley con motivo del 25 de Noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia Machista, iniciativa que se tramitará en sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Canales ha alertado de que los derechos de las mujeres están "en grave riesgo" con "el avance de la ultraderecha de Vox y el visto bueno del PP".

Ha dejado claro que la violencia machista es "una de las violencias más miserables", manifestando que "mientras Vox niega y el PP blanquea las mujeres son asesinadas por sus parejas y ex parejas".

La parlamentaria socialista ha lamentado que desde que Vox está presente en las instituciones es imposible aprobar una declaración institucional contra la violencia machista. Las declaraciones institucionales requieren la unanimidad.

"El PP se ha echado en sus brazos y se ha roto la unidad", ha asegurado Lorena Canales, quien ha rechazado "los discursos negacionistas, intolerables".

Canales ha recordado que este jueves es el 20 de noviembre, el 50 aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco, señalando que el franquismo fue "una dictadura que persiguió las libertades básicas y relegó a las mujeres a un papel subordinado".

"Las mujeres vivían en un país en blanco y negro", ha dicho la diputada, añadiendo que "en esa dictadura las mujeres no podían ni tener una cuenta bancaria sin permiso del marido y su papel era estar en casa criando y fregando" con "los roles de obediente y sumisa", y además "la violencia machista no tenía nombre, se silenciaba y era lo normal".

"Todo esto es lo que nos ofrece Vox, que repite como mantra que antes se vivía mejor", ha criticado Lorena Canales, quien ha aseverado que "la libertad, la igualdad y los derechos no están garantizados por sí mismos", ha finalizado diciendo.