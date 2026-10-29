Los candidatos aragoneses, listos para la campaña tras su proclamación por las Juntas Electorales

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ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de los partidos presentes en Aragón están listos para iniciar la campaña electoral tras proclamar las Juntas Electorales Provinciales las candidaturas, que ya ha publicado el BOE. Concurren los partidos que ya están presentes en las Cortes de Aragón y algunos extraparlamentarios.

En el caso de la provincia de Zaragoza, la lista del PSOE al Congreso está encabezada por el exdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, seguido de Marta Gracia, José Antonio Remón, Ana Isabel Villar, Javier Tolosa, Celia Piñero y Javier Moreno.

En el caso del Partido Popular, la lista por Zaragoza al Congreso está formada por Rocío Dívar; Javier Campoy; Susana Cobos; Juan Pablo Artero; Rebeca Naudín; Emilio José Ferrero y María del Pilar Echeverría.

La todavía diputada autonómica Carmen Rouco lidera la candidatura de Vox al Congreso, junto con Juan José Coca; Virginia Gallizo; Armando Martínez; Sara Ballesteros; Jesús García Roy; y Montserrat Piñol.

Marina Rodríguez ocupa el primer puesto de la lista de Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón, compuesta por CHA, IU y Movimiento Sumar. También conforman esta lista Jesús García Usón (IU); Rosa Burgos (Partido Verde); Carlos Javier Velasco (Sumar); Lua Buera (Recortes Cero); Álvaro Sanz (IU) y Laura Encabo (CHA).

Además, también se presentan Frente Obrero, con Samuel Pelayo Fosch como cabeza de lista; el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), con Marina Lapuente Rey.

Asimismo, Por un mundo más justo (Mundo+Justo), lista encabezada por Jesús Miguel Sánchez Felipe; Podemos, con Alicia Arteaga Lahuerta; la Federación de los Independientes de Aragón, cuyo primer candidato es Amadeo Escolán Remartínez; el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), con Óscar Jesús Marcos Baigorri en primer lugar; también, Se Acabó la Fiesta (SALF), con María Cristina Falcón Aldana; y Falange Española de las JONS, con Ignacio Alejandro Moreno Bescós.

En cuanto a las candidaturas al Senado, concurre la candidatura de coalición Senado de Progreso, integrada por PSOE, Movimiento Sumar, MM, Compromís, CHA y Batzarre, en Zaragoza con Miguel Dalmau en el primer puesto, seguido de Ruth Pina y Ramón Duce. Conforman la lista del PP Luis María Beamonte, María Elena Bondía y José Manuel Aranda, mientras que en Vox está Germán Sanz.

También se presentan al Senado el PCTE, con Miguel Tello Bernad; Por un mundo más justo, encabezado por Isabel Puyoles Hernández; Podemos -Andrés Pardo Granero--; FIA -Florencio Hidalgo García-- y Falange Española de las JONS -Jorge Mínguez Luna--.

ALTO ARAGÓN

En cuanto a la provincia de Huesca, al Congreso se presentan Begoña Nasarre, Antonio Biescas y Elena Casaus, por el PSOE; por el PP concurren Ana Alós, José Ignacio Gramún y Sonia Bastinos; por Vox los candidatos son Ester Blanco, Sergio Marco y Beatriz Oliván; en representación de CHA-Frente Amplio Aragón, José Luis Parra, Pilar Garcés y José Luis Ricarte.

Otras listas al Congreso son las de Frente Obrero --Abel Escribano Bonacho--; PCTE --Diego Cajal Orleans--; SALF --Rafael Pedraza Garrido--; PACMA --María del Carmen Molero Lacarte--; Por un mundo más justo --Manuel Inurria Fernández--; Podemos --Vicente Oliver Alexandre--; y FIA --José María Abad Torres--.

Respecto al Senado, Progreso de Aragón (PSOE, CHA, IU y Sumar), propone a Tania Solans, Rubén Cabañas y Lorena Cajal, mientras que los candidatos del PP son Melania Mur, José Antonio Lagüéns y Blanca Mónica Galindo; la candidata de Vox es María Lorena García López.

También se presentan por esta circunscripción al Senado el PCTE --Juan Atrián Garcés--; PACMA --Rocío Castillo Molero--; Mundo+Justo --Manuel Souto Hernádez--; Podemos --Ana Delgado Molina--; FIA --Juan Carlos Isabal Ferrer--

TERUEL

También concurren varios partidos por la circunscripción de Teruel al Congreso y al Senado. La lista del PSOE al Congreso está liderada el ya diputado Herminio Sánchez, junto con María Pilar Castellano y José Ángel Galve. La lista del PP está formada por José Alberto Herrero, Raquel Clemente y Mario Latorre Vox presenta a Daniel Alda, Nieves Calle y Francisco José Marteles; Teruel Existe concurre con Tomás Guitarte, actual portavoz en las Cortes de Aragón, Beatriz Redón y Joaquín Moreno. CHA-Frente Amplio no se presenta por esta circunscripción.

También han presentado lista por Teruel al Congreso Frente Obrero --Alba Waitara Casanova Collado--; el PCTE --José Manuel Carrizosa Miguel--; SALF --Carlos Aranda Anquela-- FE de JONS --Santiago María Núñez Albesa--; PACMA --Selena Tomasa Sánchez Galindo--; y Podemos --Carlos Esteban Martín--.

Respecto al Senado, tienen presencia Teruel Existe, con Raúl Blasco, Beatriz Martín y Daniel Sancho; Progreso de Aragón, con María José Villalba, Ricardo Moreno y Silvia Inés Gimeno; Partido Popular, con Emma Buj, Carlos Boné y Celia Durbán; y Vox, con Bárbara Alastuey, Joaquín Buj y Verónica Luz Herrero.

También tienen lista electoral, al Senado por Teruel, PCTE --Sergio Cases Arnas--; Podemos --Esmeralda Royo Cerezuela--; y Falange Española de las JONS --José Anselmo Fernández Miguel--.