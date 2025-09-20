Cantavieja celebra la 115ª Feria de Septiembre con récord de caballos y altas expectativas en la subasta ganadera

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en la jornada inaugural de la Feria de Septiembre de Cantavieja. - AYUNTAMIENTO DE CANTAVIEJA

CANTAVIEJA (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad turoense de Cantavieja ha inaugurado este sábado la 115ª edición de su Feria de Septiembre, una cita histórica que se consolida como uno de los referentes ganaderos más importantes de Aragón y que este año ha reforzado de manera especial la presencia de caballos, con cerca de un centenar de ejemplares en exposición, además de vacuno y ovino.

Todo apunta a que los precios de la subasta de ganado serán especialmente elevados, lo que ha despertado una gran expectación entre ganaderos y visitantes.

El alcalde de la localidad, Ricardo Altabás, ha destacado que la feria es "un acto de afirmación", ya que "el sector ganadero sigue siendo un pilar en Cantavieja y el Maestrazgo, siendo nuestra principal actividad económica junto al turismo".

Con apenas 740 habitantes, el municipio afronta el reto de acoger a miles de personas durante el fin de semana. Según ha destacado Altabás, la Feria no sería posible sin el apoyo total de asociaciones y ganaderos locales y el trabajo intenso de la Concejalía de Ferias y del propio Ayuntamiento.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha subrayado la relevancia de mantener vivo un evento con más de un siglo de historia, porque "si la feria tiene 115 años es porque interesa a la gente, a los ganaderos, a los vecinos de Cantavieja y a todo el entorno", además de recordar que "mueve la economía y explica lo que ha sido esta comarca a lo largo de más de un siglo". El Gobierno de Aragón apoya estas citas a través de subvenciones de la Dirección General de Comercio y Ferias.

Pese a las dificultades derivadas de la lengua azul y de los recientes cambios normativos, el Ayuntamiento ha reforzado los protocolos de higiene y prevención para garantizar el buen desarrollo de la Feria.

La concejala de Ferias del Ayuntamiento de Cantavieja, Ana Sales, ha puesto en valor la diversidad ganadera de esta edición, con 17 razas diferentes de vacuno y alrededor de 100 cabezas de ovino, además de un número de caballos que ha superado todas las previsiones.

Por su parte, desde la Comarca del Maestrazgo, su presidente, Fernando Safont, ha recalcado el compromiso del ente comarcal con el sector primario y ha insistido en la necesidad de seguir impulsando apoyos prácticos para los ganaderos en sus labores diarias.

Con más de un centenar de animales en subastas y exposiciones, la Feria de Septiembre de Cantavieja mantiene intacto su objetivo de visibilizar la importancia del sector primario y el trabajo de quienes lo sostienen, al tiempo que ofrece un variado programa festivo con música, toros y actividades culturales que convierten la cita en un atractivo reclamo para vecinos y visitantes.

Una combinación de tradición, identidad y futuro que consolida a Cantavieja como epicentro social y ganadero del Maestrazgo y proyecta su nombre dentro y fuera de Aragón.