La capital aragonesa se prepara para prevenir la aparición de procesionaria en colegios y zonas infantiles

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado el expediente para contratar un tratamiento fitosanitario destinado al control de la procesionaria del pino en zonas sensibles de la ciudad. La actuación se centrará sobre todo en ejemplares de pino situados en equipamientos municipales con presencia de población vulnerable, como colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y centros deportivos, así como en espacios de uso infantil.

La endoterapia vegetal, aplicada a los ejemplares situados en edificios municipales con usuarios vulnerables, especialmente patios y zonas escolares, consiste en un tratamiento sistémico del árbol y forma parte de las medidas preventivas recogidas en la estrategia municipal.

El presupuesto base de la contratación asciende a 18.145 euros, IVA incluido, y el plazo previsto para ejecutar el contrato será de ocho semanas a partir de la notificación de la adjudicación. El expediente, impulsado por el Área de Medio Ambiente y Movilidad, contempla el suministro necesario para realizar el tratamiento en los pinos municipales seleccionados.

La intervención tiene como finalidad reducir al mínimo las poblaciones de procesionaria y contribuir tanto a conservar el estado sanitario del arbolado como a disminuir las molestias y los riesgos asociados a la presencia de esta plaga en espacios públicos. La prioridad será actuar en aquellos puntos donde se haya detectado su presencia o exista un mayor riesgo de afección.

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una plaga que afecta a distintas especies de coníferas. Sus larvas tienen pelos urticantes que pueden ocasionar molestias y riesgos para las personas y los animales, por lo que su control adquiere especial importancia en áreas infantiles, centros educativos, instalaciones deportivas y otros lugares con una elevada concurrencia de usuarios.

La contratación se plantea como una actuación específica para estos emplazamientos. El informe municipal justifica su necesidad por la importancia de preservar el arbolado y reducir la incidencia de la plaga en espacios de uso público, especialmente allí donde la exposición de la población puede ser mayor.

DISTINTAS TÉCNICAS

El tratamiento forma parte de la estrategia municipal de control de la procesionaria, que prioriza los métodos alternativos a los productos fitosanitarios y combina distintas técnicas de prevención, seguimiento y actuación. La planificación de cara al año 2027 tiene en cuenta que la presencia de esta plaga puede variar notablemente de un año a otro, ya que su ciclo biológico está estrechamente relacionado con las temperaturas.

Entre las medidas aplicadas por el Servicio de Infraestructura Verde figura la retirada manual de los bolsones durante los meses de invierno, antes de que las orugas desciendan al suelo. Otra de las actuaciones es la instalación de trampas de feromonas, que contribuyen a reducir la reproducción de la plaga y permiten recopilar información para planificar las intervenciones posteriores.

A estas intervenciones se suma la instalación de anillos de captura en los troncos de más de 50 pinos a los que no se puede acceder mediante plataforma y que se encuentran en zonas sensibles con posible presencia de procesionaria. Asimismo, en espacios verdes donde coinciden numerosos pinos y la presencia de mascotas, se colocan carteles para advertir a los usuarios y recordar la necesidad de extremar las precauciones.

La estrategia municipal incluye, además, medidas dirigidas a favorecer la presencia de depredadores naturales de la procesionaria. En los parques urbanos se instalan habitualmente más de 80 cajas-nido para fomentar la presencia de aves insectívoras y mamíferos como los murciélagos, que contribuyen al control de las poblaciones de esta plaga.

Todas estas medidas se enmarcan en una planificación anual de monitorización, seguimiento y vigilancia del arbolado, con actuaciones adaptadas a las características de cada zona y a la evolución de la plaga.