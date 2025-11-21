Cariñena combina este sábado teatro, música y catas de vino en 'Microteatro entre Viñas'

Archivo - Colección 2012 De El Vino De Las Piedras De La DOP Cariñena - EUROPA PRESS - Archivo

CARIÑENA (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Cariñena, en concreto Bodegas Care, acogerá este sábado, 22 de noviembre, a las 19.00 horas, 'Microteatro entre Viñas', una propuesta cultural gratuita dirigida a público adulto que combina teatro en pequeño formato, música en directo y catas maridadas y que ya ha agotado sus entradas.

La cita, que cuenta con la colaboración de Diputación de Zaragoza, se enmarca dentro de la programación especial impulsada por el Ayuntamiento de Cariñena con motivo del título de Ciudad Europea del Vino 2025, un reconocimiento que está permitiendo acercar nuevas experiencias culturales y enoturísticas al municipio y al conjunto del Campo de Cariñena. También colaboran el Ayuntamiento de la localidad y la Cámara de Comercio, ha informado la institución provincial.

El formato incluirá tres piezas breves acompañadas de tres vinos diferentes, cada uno con un maridaje específico y un ambiente propio. Tras cada obra se realizará un brindis, acompañado por música en directo.

La velada comenzará con un blanco "alocado y sabrosón", acompañado de paprika y pico de gallo, que servirá de introducción a 'Ropa Interior', un relato de tono latino y desenfadado.

La segunda propuesta será 'Relación Laboral', una pieza más oscura y enigmática, maridada con un vino de carácter profundo que refuerza su trama de misterio y acción.

Para cerrar la actividad, 'Antes de Tiempo' invitará al público a una reflexión dulce y amarga, acompañada de chocolate e higos, en una historia que celebra lo más esencial: la vida.

La velada contará con el equipo artístico de Producciones Neuróticas, una compañía que apuesta por la diversidad de géneros y por un teatro cercano, directo y adaptado a diferentes públicos.

El proyecto está dirigido por Jorge Andolz, actor de amplia trayectoria y responsable de la dramaturgia, con experiencia que abarca desde grandes escenarios hasta circuitos culturales de calle. Le acompaña Sheila Gutiérrez, actriz y productora con sólida presencia en teatro, cine, televisión y radio.

Completa el elenco Olga Pareja, intérprete y cantante formada en artes escénicas, con participación en numerosos montajes y experiencia en dirección teatral.