Carmen Rouco encabeza la lista de Vox al Congreso por Zaragoza, Ester Blanco por Huesca y Daniel Alda por Teruel

Carmen Rouco encabeza la lista de Vox al Congreso por Zaragoza. - VOX ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre será Carmen Rouco. Asimismo, Ester Blanco será la número uno por la provincia de Huesca y Daniel Alda por la de Teruel.

Rouco es funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984 y ha desarrollado su actividad profesional en Lérida, Ejea de los Caballeros y Zaragoza. De 2019 a 2023 fue la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde mayo de 2023, es diputada de Vox en las Cortes de Aragón, desempeñando las funciones de portavoz de Fomento y Vivienda. Además, ostenta la Vicepresidencia Primera de las Cortes de Aragón.

Por la provincia de Zaragoza, el número dos en la lista lo ocupa Juan José Coca y el tres Virginia Gallizo, han confirmado desde Vox Aragón.

ESTER BLANCO POR HUESCA

Ester Blanco será la candidata de Vox al Congreso por la provincia de Huesca. Es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y Técnica Superior de Artes Plásticas y Diseño en Orfebrería y Platería Artísticas y tiene 40 años.

Asimismo, Blanco cuenta el título de Gemología con especialización en ópalo, diamante y facetación de piedras preciosas, otorgado por el Instituto Gemológico Español (IGE). Sus creaciones han participado en distintas exposiciones nacionales, entre ellas, varias ediciones de la Muestra de Orfebrería Contemporánea de Madrid y una exposición monográfica titulada 'Mediterráneas' en el Teatro Romano de Cartagena.

Reside en Panticosa desde hace seis años, aunque su vinculación con el Pirineo oscense se remonta a su infancia. Nacida en Madrid, su familia materna procede de Panticosa, localidad donde ha pasado largas temporadas desde niña.

Tras años manteniendo ese vínculo familiar y personal con la zona, decidió establecer allí su residencia permanente, donde trabaja como autónoma. Le acompañarán en la lista como número dos Sergio Marco y Beatriz Oliván en tercera posición.

DANIEL ALDA, NÚMERO UNO POR TERUEL

Por otro lado, será Daniel Alda quien ocupe el primer puesto en la lista de Vox a la Cámara Baja por Teruel. De 27 años de edad, nació en Alcalá de Henares y mantiene una estrecha vinculación familiar con el Bajo Aragón.

Es graduado en Historia con Premio Extraordinario por la Universidad de Alcalá y estudió el Máster de Historia Económica en la Universidad de Barcelona recibiendo el mismo galardón.

Después, cursó el Máster en Filosofía de la Historia en la Universidad Autónoma de Madrid compatibilizándolo con el Programa de Liderazgo y Gobierno de ISSEP.

Desde 2022 trabaja al frente de una explotación agrícola familiar y, durante los dos últimos años, ha compatibilizado estas labores con su trabajo como asistente en las áreas de Agricultura, Transición Ecológica y Cultura del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados.

María Nieves Calle será la número dos de la lista de Vox al Congreso por Teruel y Francisco José Martes el tres.