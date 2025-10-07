La Carrera de la Mujer de Zaragoza agota dorsales y supera su récord con 15.000 participantes

Presentación de la Carrera de la Mujer en Zaragoza. - MIGUEL G. GARCÍA/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa volverá a acoger, el próximo 19 de octubre, una nueva edición de la Carrera de la Mujer, que ha vuelto a batir el récord de participación tras agotar los 15.000 dorsales que había disponibles, mil más que el año pasado.

La carrera coincidirá con los actos de celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama, que tendrán un protagonismo importante en los actos previos a la salida, han informado desde Central Lechera Asturiana, patrocinadores de la prueba.

La 'Marea Rosa' volverá a correr o caminar por un recorrido de 6 kilómetros con salida en la avenida Cesáreo Alierta, frente al Pabellón Príncipe Felipe, y meta en la plaza del Pilar.

Una vez finalizada la carrera, las participantes se unirán al festival de fitness y aeróbic de una hora de duración de con los mejores monitores de VivaGym, Zumba y Ballet Fit, así como la actuación en directo del grupo Team D'Luxe.

La prueba se ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza con el concejal de Deportes, Félix Brocate; la responsable de Organización de la Carrera de la Mujer, Henar Calleja; la delegada en Aragón de Amac-Gema, Elena Narváez; la paciente y socia de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Cristina Valenzuela; la psicóloga de la AECC Ana Isabel González; y la oncóloga Raquel Andrés.

La feria de la corredora se desarrollará el viernes, 17 de octubre, y el sábado, 18 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas, en el Palacio de Congresos, Recinto Expo.

UNA CARRERA REFERENTE

La Carrera de la Mujer es el mayor evento deportivo femenino en Europa, y también es un referente internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo.

Su objetivo tras 21 años de historia sigue siendo promocionar la práctica del 'running' y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable y dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Dentro de las iniciativas solidarias de la prueba, ha sido posible conseguir algunos de los dorsales totalmente solidarios a favor de a favor de la asociación local AMAC-GEMA, que tiene como objetivo facilitar un espacio de apoyo y acompañamiento a la mujer afectada de cáncer genital o de mama, para contribuir a su bienestar físico, social y emocional.

Además, un grupo de mujeres apoyadas por Acnur correrán la carrera invitadas por la organización. También correrán invitadas por la organización un grupo de mujeres de la Fundación Federico Ozanam.

Al finalizar el circuito, se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros, y también se harán donaciones de 1.000 euros a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos.

El movimiento '#laMquefalta', puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad.

Con este movimiento se quiere incidir especialmente en las peculiaridades, el abordaje y las necesidades de los pacientes con cáncer de mama metastásico que afecta cada año a más personas en nuestro país.