La carretera provincial de acceso a Tosos, la ZP-3202, permanecerá cortada por obras del 13 al 15 de julio

ZARAGOZA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera ZP-3202 de acceso a Tosos permanecerá cortada al tráfico por obras durante dos días, entre el 13 y el 15 de julio. Los trabajos llevados a cabo por la Diputación de Zaragoza se desarrollarán en el tramo entre los puntos kilométricos 4,195 (tramo urbano de Tosos) y el 6,835 (intersección A-1101).

Los trabajos van a consistir en la mejora del firme. Las obras se desarrollarán durante el horario laboral, de 6.00 a 14.00 aproximadamente y el tráfico se restablecerá cuando finalicen los trabajos sin previo aviso.