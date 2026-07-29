El cartel 'Cinca Espejo Festivo' será el anunciador de las Fiestas del Pilar de Fraga

Cartel de las Fiestas del Pilar, que se celebrarán este año en la localidad de Fraga. - AYUNTAMIENRTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

Las Fiestas del Pilar 2026 de Fraga ya tienen imagen oficial. La obra 'Cinca Espejo Festivo', firmada por el diseñador navarro Iñaki Fernández Iturmendi, ha sido la elegida para representar y anunciar las festividades patronales de este año, que se celebrarán del 8 al 13 de octubre.

El jurado, formado por la Comisión de Fiestas, realizó esta elección tras valorar las distintas propuestas gráficas presentadas en el presente concurso, cuyo premio este año ha alcanzado los 1.000 euros, un aumento de 250 euros respecto a anteriores ediciones.

En esta edición del concurso de carteles se ha registrado una participación récord, con un total de 23 propuestas, destacando una notable participación tanto local como de diversos puntos de la geografía nacional. Del total de obras, 12 llevaron el sello de autores fragatinos, a las que se sumaron trabajos procedentes de municipios de la provincia como Torrente de Cinca, Huesca y Estadilla, así como de las localidades ilerdenses de Alcarrás y Balaguer, Barcelona, de los municipios navarros de Mutilva y Arre (de este último procede el ganador de este año), y del pueblo murciano de Torreagüera.

La obra ganadora pasará a ser propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Fraga para su uso promocional e institucional. Además, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de contemplar el conjunto de los carteles presentados durante las Fiestas del Pilar en el hall del Palacio Montcada.