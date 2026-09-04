El cartel de la ilustradora Noemí Ruiz difundirá la XXX edición de la Feria de Binéfar del Vehículo de Ocasión - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

La ilustradora de Torrente de Cinca (Huesca), Noemí Ruiz López, es la ganadora del concurso convocado por la Concejalía de Fomento y Desarrollo del Ayuntamiento de Binéfar para elegir el cartel anunciador de la trigésima edición de la Feria de Binéfar de Vehículos de Ocasión (FEBIVO), que se celebrará el primer fin de semana de octubre.

A esta edición del concurso han concurriudo diez originales. La ganadora, designada por el jurado formado por el comité organizador, se embolsará 400 euros.

La autora, agricultora y gran aficionada al diseño gráfico, ha ganado, con el presente, catorce concursos de fiestas patronales de Aragón y España. Tras probar fortuna el pasado año en el concurso del cartel de FEBIVO, en esta ocasión, sí ha obtenido el premio "con una metáfora visual capaz de conseguir captar la atención de quien lo viese", ha indicado.

Según sus explicaciones, el cartel busca representar de una forma "directa, original y fácilmente reconocible la esencia de FEBIVO: el encuentro entre el vehículo de ocasión, la variedad de oferta y el movimiento asociado al mundo del motor".

La idea principal parte de un código de barras, elemento relacionado con la compraventa y el comercio, cuyas líneas se transforman progresivamente en carreteras por las que circulan diferentes vehículos. De este modo, el código deja de ser únicamente un símbolo comercial para convertirse en el propio camino que conduce a FEBIVO. En la parte superior, la información se presenta como una gran señal de carretera, reforzando la conexión con el automóvil y guiando visualmente al espectador hacia la feria.

Los diferentes pictogramas completan esta referencia al sector del vehículo de ocasión. La utilización predominante del blanco y negro, combinada con el rojo característico de FEBIVO, busca conseguir "una imagen limpia, moderna y de fuerte impacto visual".

"La perspectiva de las líneas y los vehículos aporta profundidad, dinamismo y sensación de movimiento, transmitiendo la idea de que muchos caminos, vehículos y oportunidades confluyen en un mismo destino, que es FEBIVO", ha detallado.

FEBIVO es un certamen monográfico, profesional, rentable y completamente consolidado, siendo la referencia en su sector en la provincia de Huesca y parte de Cataluña.

La feria responde a un mercado real de venta de vehículos y de maquinaria usados o de ocasión, y en la que en cada edición se realiza un elevado número de operaciones, siendo la calidad de los vehículos expuestos uno de los estandartes de la cita.