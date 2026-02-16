El cartel de la Semana Santa 2026 aúna tradición, memoria y esperanza en una escena de Domingo de Resurrección

1060559.1.260.149.20260216150129 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia CHueca, en la presentación del cartel de la Semana Santa 2026 de Zaragoza. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una escena en la que un padre y su hijo contemplan la salida del paso de Santa María de la Esperanza, el Domingo de Resurrección es la imagen escogida por la Junta Coordinadora de Cofradías como cartel de la Semana Santa 2026 de Zaragoza, que sacará a la calle a sus 16.000 cofrades con sus 4.000 bombos y tambores en la segunda celebración más multitudinaria de la capital aragonesa tras las Fiestas del Pilar, con un impacto económico que supera los 61 millones de euros, según apunta un estudio de la Universidad de Zaragoza.

El cartel lo protagoniza este año la Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, encargada por turno rotatorio de organizar la Semana Santa zaragozana, Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se conmemorará entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

La imagen es obra de Jorge Sesé, fotógrafo de cámara de la Junta de Cofradías y cofrade, quien ha plasmado según ha descrito el presidente del órgano cofrade, Ignacio García Aguaviva, "la transmisión de la tradición y la fe entre el padre y el hijo, la pasión y muerte de Cristo que representa la cruz 'in memoriam', en la que aparecen todos los hermanos de la cofradía desaparecidos y, al fondo, la imagen mariana de la virgen María, Nuestra Señora de la Esperanza, con dolor contenido pero con esperanza tras la muerte y resurrección de su hijo.

Todo ello, ha recordado García Aguaviva, coronado con el lema 'Y todo comienza de nuevo', expresión de la "renovación espiritual y simbólica" asociada a la Semana Santa, "el comienzo de un nuevo tiempo enfatizando la tradición y la importancia histórica de esta celebración.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera municipal de Turismo, Sara Fernández, el propio Ignacio García, y el Hermano Rector de la Hermandad organizadora, Carlos Pardos, han presentado el cartel y han dado a conocer el nombre del pregonero, que en esta ocasión será Jorge Gracia Pastor, miembro Cáritas Diocesana de Zaragoza y de la Fundación Canónica Proyecto Hombre.

De su figura se ha destacado su "tremendo bagaje" en la Semana Santa zaragozana y su "carácter divulgador", con numerosas publicaciones en medios de comunicación, libros como 'Pregones de pasión', una de las ediciones protagonistas del 75 aniversario de la Junta Coordinadora, y sus 'Cartas cofrades' que cada año comparte en su blog con un estilo "cercano, con cariño y sentimiento".

Gracia también ha asistido a la presentación celebrada en el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde la alcaldesa de Zaragoza ha recordado que la Semana Santa fue declarada en 2014 Fiesta de Interés Turístico Internacional y es uno de los momentos de máxima atracción turística en la ciudad.

Con más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su singularidad, y sus más de 16.000 cofrades, constituye "uno de los grandes patrimonios históricos de la ciudad, además de ser una de sus tradiciones más arraigadas, capaz de atraer cada año a miles de visitantes de todas las nacionalidades".

Pero la Semana Santa y la labor de las cofradías son mucho más, según ha subrayado el presidente de la Junta de Cofradías, quien ha puesto el acento en la "vida" que manifiestan todos los días del año: "Son fe compartida, tradición viva, compromiso constante con Zaragoza porque, detrás de cada viento, cada tambor, hay hombres y mujeres que trabajan silenciosamente, sosteniendo una labor social imprescindible, acompañando a quienes sufren, colaborando con entidades benéficas, tendiendo la mano a los más necesitados", ha enumerado.

SIMBOLOGÍA DE UNA ESCENA PARA LA ESPERANZA

La Hermandad de Cristo Resucitado ocupa un lugar singular en la Semana Santa, ya que es la última en intervenir en la Pasión y, a su vez, la primera en inaugurar la nueva vida que brota de la Resurrección. "Cristo Resucitado cierra la Pasión y abre la Pascua", apuntan desde la Junta.

Atendiendo a los símbolos, la imagen del cartel muestra una cruz de madera, símbolo central del cristianismo, que representa la Pasión y muerte de Cristo y que, al aparecer saliendo de la iglesia, indica "camino, sacrificio y redención".

La escultura mariana, que aparece en el centro, presenta a una Virgen María con una actitud serena y en una posición de dolor contenido y esperanza tras la muerte.

A su vez, el niño y el adulto simbolizan la continuidad generacional dentro de las Iglesia, queriendo mostrar que la fe se enseña y se vive en Comunidad, representando la renovación constante que se vive en las Cofradías. "Los mayores transmiten la tradición, los pequeños la reciben, y así la Semana Santa sigue viva cada año", indican desde la Junta.

"El niño, es signo de futuro, vida nueva y esperanza, mientras que el adulto encarna la experiencia, la memoria y el compromiso". Y ambos reflejan con precisión el lema de este año, 'Y todo comienza de nuevo', indicando el ciclo de la renovación espiritual asociada a la Semana Santa. "El comienzo de un nuevo tiempo, enfatizando la tradición y la importancia histórica de esta celebración".

Por último, se ha buscado en la imagen una profundidad para que el espectador mire a través de los cofrades hacia la imagen sagrada como si formaran parte del cortejo, reforzando la idea de comunidad y participación colectiva.

RUTAS COFRADES

Zaragoza Turismo y la Junta de Cofradías organizan un año más rutas guiadas por las iglesias más representativas en Zaragoza, así como los pasos e imágenes de las distintas cofradías y hermandades de la ciudad. Esta visita se realiza desde 2010 y, desde entonces, han participado un total de 3.965 personas. El año pasado, disfrutaron de las rutas 264 participantes, distribuidos en seis grupos.

Este año se han organizado dos visitas guiadas por el Casco Histórico, que tendrán lugar en sábados alternos, con salida a las 10.00 horas.

Las reservas se pueden realizar en las Oficinas de Turismo y en los teléfonos 976 201 200 y el número whatsapp 606 655 107

Para difundir la actividad, se han editado folletos explicativos, disponibles en las Oficinas de Turismo, que incluyen el recorrido pormenorizado por cada una de las iglesias donde se pueden contemplar los pasos procesionales.

Por otro lado, el Concurso exaltación de los instrumentos tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza y Exaltación Infantil se celebrarán los días 7 y 8 de marzo en el pabellón Príncipe Felipe, organizado por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.

ZARAGOZA, SEDE DEL XIII JOHC EN OCTUBRE

La alcaldesa Natalia Chueca también ha recordado que Zaragoza acogerá del 23 al 25 de octubre el XIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), una cita muy especial que espera sirva para que la celebración "siga creciendo y mantenga tan vivo su espíritu.

"Será una oportunidad extraordinaria para que los cofrades e toda España conozcan nuestra Semana Santa, nuestra tradición, la forma que tenemos de vivirla y también proyectar una imagen de ciudad abierta, acogedora y preparada para grandes eventos", ha considerado la alcaldesa.

Además, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que el proyecto del Museo de la Semana Santa sea pronto una realidad en el antiguo colegio Concepción Arenal