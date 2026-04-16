Un cartel titulado 'Donde la leyenda se hace historia' anuncia la festividad de San Jorge 2026 en Aragón

El cartel anunciador de la festividad de San Jorge 2026 en primer plano. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cartel anunciador de la festividad de San Jorge 2026 es el titulado 'Donde la leyenda se hace historia', obra de la alumna de la Escuela de Diseño de Aragón, Marina Buil, protagonizado por la lanza de San Jorge, en colores rojos y sombreados, acompañada por el dragón lanzando fuego, San Jorge con su caballo, una espada, flores, libros y un monumento representativo de la historia del territorio.

La presentación del cartel ha tenido lugar este jueves, en una rueda de prensa en la que se han dado a conocer los actos que se desarrollarán en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con motivo del Día de Aragón, San Jorge, el próximo jueves 23 de abril.

La autora de la obra ha explicado que estudia segundo de diseño gráfico y ha basado su trabajo en la historia de San Jorge y el dragón: "Me basé, sobre todo, en la historia de San Jorge y el dragón, en esa lucha y quería representar lo que es Aragón con símbolos como uno de los arcos de la Aljafería o el Castillo de Loarre, con el rojo que simboliza la sangre".

Además, la lanza aparece sobre un fondo blanco en el que se puede leer en letras doradas 'San Jorge Día de Aragón 23 de abril 2026'.

A partir de unos bocetos a mano, pasó las ilustraciones a Illustrator y a Photoshop para construir capa a capa, con los colores amarillo y rojo característicos y que representan a Aragón.

Respecto al cartel anunciador de San Jorge, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, quien también ha participado en la rueda de prensa, ha recordado que es fruto de un concurso "muy participativo, vivo, dinámico, extraordinario" que se organiza en la Escuela de Diseño.

La obra que ha ganado esta edición "es inspiradora de ese Aragón que busca prosperidad y futuro, que no renuncia a su señas de identidad, con el protagonismo de dragón tantas veces derrotado y puesto en pie para buscar ese futuro y esa prosperidad".