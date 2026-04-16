El cartel del XXIV Homenaje Templario incorpora las imágenes de los nuevos Jaime I, Ramón de Berenguer y Mont-rodón

Cartel del XXIV Homenaje Templario de Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN.

MONZÓN (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El castillo de Monzón, donde fue educado el niño rey Jaime I, ha sido el escenario en el que se ha presentado este jueves el cartel del XXIV Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón que se celebra del 22 al 24 de mayo y que ha sido diseñado, un año más, por María Sanjuan.

Este año las novedades se centran en las imágenes de los nuevos actores: Jorge Espino Alamán --Jaime I--, Lucas Busqueta Mur --Ramón de Berenguer-- y David Herbera Montull --Guillem de Mont-rodón-- y , por primera vez, se incluye la leyenda de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Junto a los actores han estado presentes en el acto el alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la concejal de Turismo, Marta Montaner Durán, quien ha destacado que "ya nos vamos acercando a una de las fiestas más importantes de nuestra ciudad como es nuestro homenaje templario que supondrá el estreno de los nuevos actores de Jaime I, Ramón de Berenguer y Jaime I, por tanto, ellos debían ser los protagonistas del cartel de la edición junto al castillo, además de representar a todas las asociaciones que forman parte del mismo y que ha sabido plasmarlo su autora María SanJuan".

"Pero este año, hay otro elemento que sobresale y que lucimos con orgullo como es la declaración de Interés Turístico Nacional que conseguimos el año pasado con el esfuerzo de toda una ciudad que está detrás de la fiesta y que contamos con el apoyo del Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca o la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, entre otros".

Por primera vez, Jaime I, Ramón de Berenguer y Guillem de Mont-rodón han visto el cartel y han mostrado su satisfacción de como ha quedado y como refleja la historia que se vivió en el castillo.

Por su parte, la autora María Sanjuan, ha explicado con un texto el cartel que "en el centro de la composición aparecen los tres personajes principales --Jaime I, Guillém de Mont-rodón y Ramón de Berenguer-- en actitud solemne, como si se presentaran ante el espectador. Tras ellos, emerge el Castillo de Monzón envuelto en una atmósfera de niebla que aporta misterio. La iluminación resalta sus figuras, reforzando su protagonismo histórico".

"En la parte inferior, dibujados elementos decorativos de inspiración templaria como detalle, encima se integra el texto del evento con estilo y color medieval, acompañado de detalle de cruz templaria que completan así la estética y refuerzan la identidad del homenaje".

A partir de ahora se sucederán muchas presentaciones como el nuevo tráiler, el tren templario o los diferentes patrocinadores que se han sumado a esta fiesta.

HOMENAJE

Se celebra del 22 al 24 de mayo en su XXIV edición y está declarado de Interés Turístico Nacional y Regional y forma parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

Ya se han completado el número de jaimas que se instalarán en el parque de la Azucarera y se han cerrado los puestos de la Feria de Artes y Oficios Tradicionales. Además del Taller de Indumentaria Medieval que alcanza su novena edición.

HISTORIA

Con este evento de recreación histórica se conmemora la llegada y estancia en Monzón siendo niño, del rey Jaime I el Conquistador y su tutela por la Orden del Temple entre los años 1214 y 1217.

Se honra también la figura de su maestro, el comendador de la Orden, Guillem de Mont-rodón. Durante los años en que el infante Jaime residió en el castillo de Monzón la villa se convirtió en el centro de todas las atenciones del reino.

Fue aquí donde comenzó la apasionante historia de un niño destinado a convertirse en uno de los reyes más grandes de Aragón. Durante todo el fin de semana Monzón retrocede al siglo XIII y revive su esplendor medieval, disfrutando de la compañía de personajes históricos que hicieron grande a nuestra ciudad.