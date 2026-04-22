La Casa de las Culturas tramitará los informes de vulnerabilidad y Chueca pide personal voluntario

Fila de inmigrantes que se acoje al real decreto de regularización extraordinaria - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que todos los trámites relacionados con el padrón, que es una parte muy importante de las gestiones, se van a quedar en la sede de la casa consistorial en la plaza del Pilar y los informes de vulnerabilidad para las personas que se quieran acoger al real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes se llevarán a cabo en la Casa de las Culturas, para lo que se ha solicitado personal municipal voluntario.

"No se está retrasando, al contrario, estamos desdoblando en dos centros concentrados, eso sí, porque la información y las personas tienen que estar concentradas para ser más eficientes y poder atenderles más rápido, pero una cosa son las gestiones del padrón que estarán aquí --Ayuntamiento en la plaza del Pilar-- y las de los informes de vulnerabilidad que estarán allí --Casa de las Culturas--", ha puntualizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha informado de que se ha hecho un llamamiento para que en la Casa de las Culturas puedan ir los trabajadores sociales por las tardes a trabajar y poder así ampliar el horario y "desatascar antes todos esos expedientes que se están acumulando".

Hasta la fecha han recogido más de 2.100 expedientes, de los que prácticamente el 80 por ciento son la solicitud de un informe de vulnerabilidad, que desde el lunes se van a empezar a tramitar en la Casa de las Culturas.

"Todos los que quieran ir a trabajar a la Casa de las Culturas por las tardes para colaborar pueden hacerlo. En eso no hay ningún problema", ha recalcado la alcaldesa.

No obstante, ha precisado que no quiere que en los centros sociales las personas vulnerables "regulares que ya tienen derecho a una ayuda de urgencia o cualquier tipo de prestación no puedan ser atendidos". "No podemos que lo extraordinario colapse lo ordinario", ha diferenciado.

Así, una vez salvaguardado que los servicios sociales ordinarios del Ayuntamiento están asegurados, "por supuesto que en horario extra por la tarde, con los refuerzos que se van a poner, todas las personas que quieran pueden ir a colaborar", ha vuelto a solicitar.

INSTRUIR A LOS FUNCIONARIOS

Preguntada por la cuantificación de ese refuerzo extraordinario, Chueca ha respondido que se está evaluando en función de las necesidades y la disponibilidad también de personal.

"Ya se ha hecho un llamamiento para que haya más personal voluntario que quiera venir a trabajar también por las tardes y se está buscando reforzar los servicios en la medida en la que podamos prestar bien ese servicio, porque a los funcionarios también hay que instruirlos, hay que formarlos, no es una cuestión baladí, ni tampoco vamos a proceder a repartir informes de vulnerabilidad sin que tengan los criterios y sin que se pueda asegurar de que esas personas son vulnerables", ha puntualizado.

Por eso, ha comentado que están a la espera de que la Administración General del Estado conteste y les informe de los "criterios de vulnerabilidad que quieren evaluar".

Chueca ha asegurado que el Ayuntamiento de Zaragoza se ha visto "sobrepasado" sin tener las información adecuada cuando se ha tenido que ver "involucrado" en este proceso.

"Estamos reaccionando para que las personas que están en situación irregular y que tienen derecho a este decreto, no salgan perjudicadas, ni sean las paganas de la falta de planificación del gobierno de Pedro Sánchez", ha lamentado.

Para facilitar este proceso se han concentrado todos los servicios de la forma "más óptima y eficiente" y a partir de la semana que viene se empezará a tramitar con refuerzos de 15 personas y también con la red de servicios sociales del resto de la ciudad que contribuirá con la información que tenga de cada uno de los expedientes tanto en horario de mañana como de tarde, ha resumido.

"Vamos a poner los recursos que sean necesarios para que podamos desatascar este caos que ha generado el gobierno de España por su falta de planificación y por un decreto que no está teniendo en cuenta las necesidades de las personas en situación irregular, sino simplemente el interés político de Pedro Sánchez".

Se ha preguntado si desde la Delegación de Gobierno en Aragón también están tomando medidas extraordinarias para poner más recursos y atender mejor esta situación. "Creo que sería bueno que la misma transparencia que está poniendo el Gobierno de Zaragoza lo ponga también el Gobierno de España", ha emplazado para anunciar que todos los recursos extraordinarios habilitados por el Ayuntamiento los van a reclamar al Gobierno de España.

A su parecer, un decreto con una transferencia de competencias a otra institución tiene que venir acompañado "por ley" de una memoria económica de los recursos que se transfieren de una institución a otra. "Una vez más los ayuntamientos somos los paganos de las políticas de Pedro Sánchez, que aprendió en la pandemia el yo invito y tú pagas con los ayuntamientos y, una vez más, nos lo ha vuelto a hacer".

SORPRESA

Al respecto, ha trasladado su sorpresa por la forma de actuar de la Delegación de Gobierno en Aragón "sin comunicación hacia el Ayuntamiento de Zaragoza" cuando lo habitual es tener una relación "fluida".

Cuando desde la ciudad se quiere organizar un acto o se necesita la colaboración de la Delegación de Gobierno se les contacta para celebrar una reunión, una Junta Local, pero en este caso "es al revés", ya que es el Gobierno de España el que requiere de la colaboración del Ayuntamiento, pero "no ha convocado una reunión, ni una llamada telefónica para informar".

Ha recordado que desde el Ayuntamiento de la ciudad se ha hecho esa solicitud de información formal a la Delegación del Gobierno en Aragón y en paralelo al ministerio correspondiente, por lo que ha confiado en que la Delegación del Gobierno responda en las próximas horas.

PLAZO

"La verdad es que estamos muy sorprendidos de que, siendo que necesita el trabajo y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, no lo esté comunicando, no nos esté llamando, no nos esté diciendo nada". Además, cuando en febrero se pidió información sobre el impacto de este "decreto de regularización de migrantes ilegales" contestado que "no tenían que dar explicaciones al Ayuntamiento de Zaragoza porque la Administración General del Estado es una administración superior".

Ha aclarado que la pretensión del Ayuntamiento de Zaragoza no es "fiscalizar", sino estar preparados para que las personas que hacen fila "no tuviesen que estar tantas horas" y evitar la situación que se ha generado. "De repente el jueves nos vimos desbordarnos porque la primera reacción de todas esas personas ha sido venir al ayuntamiento".

Según Chueca, la Delegación del Gobierno en Aragón y el Gobierno de España han demostrado un "caos absoluto y una falta de voluntad de colaboración institucional con el resto de instituciones de las que sí que necesitan colaboración para sacar adelante esta regulación".

Por otro lado, Chueca pedido al Gobierno de España que responda a la petición de ampliación del plazo de aplicación del real decreto que vence el 30 de junio. "Qué problema tiene con ampliar el plazo, que es otra de las cosas que les hemos pedido, porque es que crean el problema y le dan otra vuelta para hacer el problema todavía más grave", ha observado.

Chueca ha concluido al criticar que se desconoce la cifra de inmigrantes a regularizar porque oscilan entre los 600.000 y 800.000, pero los sindicatos de Policía Nacional apuntan a más de un millón de personas, lo que revela que es un "caos absoluto".