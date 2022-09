La Casa de la Mujer de Zaragoza renueva su oferta formativa con 32 cursos y nuevas aulas abiertas

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Mujer enriquece este trimestre su oferta formativa con nuevas aulas abiertas donde se abordarán asuntos de interés como la factura de la luz o las compras seguras en Internet.

Estos 'viernes exprés' complementan la formación prevista para este trimestre, que cuenta con 32 cursos y 376 plazas, dividida en tres bloques en función del objetivo: "mejora tu empleabilidad" --12 cursos y 143 plazas--, Igualdad y Corresponsabilidad --10 cursos y 133 plazas-- e Informática y redes sociales --10 cursos y 100 plazas--.

Además, se realizarán dos ciclos temáticos compuestos por varias

sesiones, donde profesionales del sector abordarán el lenguaje audiovisual en el cine y el trabajo en el ámbito digital.

La concejal de Mujer e Igualdad, María Antonañzas, ha presentado en rueda de prensa esta nueva oferta de cursos para el último cuatrimestre del año, que busca reducir "las desigualdades derivadas de los roles de género y promover recursos personales y sociales en pro de la igualdad, facilitando espacios de relación y reflexión, de intercambios de experiencias y de aprendizaje y mejora".

En esta ocasión, se ha modificado el planteamiento de años anteriores para adaptar la formación a las nuevas necesidades y tendencias de la ciudadanía y el mercado laboral. De esta forma, se ofrecen un mayor número de píldoras formativas o sesiones independientes, de menor duración y con el contenido más concentrado, sobre asuntos de interés en los que no es necesario inscripción previa.

PLAZOS

Las inscripciones serán los días 12 y 13 de septiembre a través de la web 'www.zaragoza.es/mujer'. El día 15 se celebrará el sorteo de plazas y los cursos con plazas vacantes mantendrán la inscripción abierta hasta completar el aforo. Hay 13 cursos de acceso mediante sorteo de plazas y otros 19 a los que se accede por orden de inscripción.

Para quienes no dispongan de medios informáticos se puede cursar la solicitud telefónicamente a través del 976 726040 de la Casa de la Mujer o los mismos días 12 y 13 de septiembre, en horario de 09.00 a 19.00 horas.

Entre las novedades en el área de empleabilidad figuran cursos como "Iniciación al pilotaje de drones", "Cómo hacer mi primer podcast", "Venta online" y un curso de "Puente grúa" dirigido a quienes ya han realizado previamente los cursos de carretillera ofrecidos por la Casa de la Mujer. Se mantienen también otros dirigidos al autoempleo y la búsqueda de empleo.

En el área de Igualdad y corresponsabilidad se retoman los cursos de intercambio de tareas: "Reparaciones básicas en el hogar" dirigido a mujeres e "Iniciación a la cocina del día a día" dirigido a hombres.

Se mantiene el de autodefensa y el curso sobre el "Abordaje de la diversidad afectivo-sexual en el ámbito de la familia", dirigido preferentemente a padres y madres, y se mantienen otros de prevención de la violencia de género.

En el área de Informática y redes sociales se ofertan los cursos de iniciación a la informática y manejo del móvil e instalación y uso del certificado digital, con el objetivo de mejorar destrezas en el uso de la informática para superar la brecha digital.

VIERNES EXPRÉS

Durante este trimestre, se celebrarán también las aulas abiertas de 'Viernes exprés', talleres sobre temas específicos que complementarán la formación de los cursos y que buscan resolver dudas a los asistentes. Se abordarán asuntos como la factura de la luz, las compras seguras en internet, la edición de fotografías mediante el móvil o el uso de herramientas como el Google Drive.

Estos talleres se impartirán en la Casa de la Mujer entre las 10.00 y las 12.00 horas y no es necesaria inscripción previa. Además, se realizará un ciclo de Mujer y cine impartido por Vicky Calavia. En total, serán cuatro sesiones en las que se analizarán series de televisión protagonizados por mujeres como 'And just like that' o 'Euphoria', el lenguaje audiovisual y el tratamiento del personaje

femenino.

El ciclo será los miércoles de 17.00 a 19.00 horas en en salón de actos de la Casa de la Mujer. No es necesaria inscripción previa y la entrada es libre hasta completar el aforo. El 2 de noviembre será "Pioneras": "Sexo en Nueva York" y "And Just Like That"; el 9 de noviembre será el turno de "Independientes e iconoclastas": "Gambito de Dama" y "Iluminada"; el 16 de noviembre se ha previsto "Actuales": "Vida perfecta" y "Pure" y el 30 de noviembre "Transgresoras": "La Casa de Papel" y "Euphoria".

CICLO MUJERES EN DIGITAL

Por último, se celebrará también el ciclo "Mujeres en digital", en colaboración con el clúster IdiA, que acerca la tecnología y las herramientas digitales como pieza fundamental para la empleabilidad. En cada sesión, participarán dos empresas que aportarán su experiencia en este campo.