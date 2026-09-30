Casas (PP) dice que la Orden autonómica de extraescolares "es fruto del diálogo" y pide "responsabilidad"

La diputada del PP Aragón Silvia Casas.
La diputada del PP Aragón Silvia Casas. - PP.
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 14:48
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ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo del PP de las Cortes de Aragón, Silvia Casas, ha afirmado este miércoles que la Orden autonómica de extraescolares "es fruto del diálogo" y ha considerado necesario actuar "con el máximo rigor, responsabilidad y prudencia".

Casas ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que se encuentra judicializado el suceso --el fallecimiento de un alumno del IES 'Ítaca' en un viaje de estudios hace tres años-- que dio lugar a las movilizaciones que derivaron en la aprobación por parte del Ejecutivo regional de esta Orden.

"No creemos que sea conveniente realizar afirmaciones, interpretaciones o valoraciones que puedan anticipar conclusiones sobre unos hechos que están siendo objeto de un procedimiento judicial", sino que "debemos respetar los tiempos, las garantías y el trabajo de la justicia".

En cuanto a la Orden que regula las actividades extraescolares, ha continuado la diputada del PP, "se trata de una orden transitoria que es fruto del diálogo y de la participación con toda la comunidad educativa".

"No es de obligado cumplimiento y supone una primera aproximación que nos permitirá conocer su funcionamiento y valorar la experiencia de cara a la regulación prevista para el próximo año".

"Por tanto, pedimos seriedad, rigor y responsabilidad, tanto en el tratamiento de un asunto judicializado como en el debate sobre una regulación que se está abordando desde el diálogo con toda la comunidad educativa".

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