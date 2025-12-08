Casi un millón de personas visitan la plaza del Pilar de Zaragoza este puente festivo

Tobogán de neumáticos en la plaza del Pilar de Zaragoza con motivo de la Navidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi un millón de personas han visitado la plaza del Pilar de Zaragoza durante este puente festivo de la Constitución, según han contabilizado las cámaras de conteo instaladas por el Ayuntamiento de la ciudad.

En concreto se ha llegado a la cifra de 949.879 personas; en el belén monumental instalado en esta misma plaza se han acercado hasta 100.000 persona; en la pista de hielo 5.146 patinadores; por el tobogán de trineos se han deslizado 3.645 usuarios; y se han atendido casi 4.000 consultas turísticas.

El origen de los visitantes ha sido nacional y lo encabeza Cataluña, seguidos de la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. En cuanto a los internacionales priman los oriundos de Italia, Reino Unido y Francia.

Los servicios turísticos, incluyendo el servicio especial de bus de Navidad, hasta mediodía ha contabilizado 2.951 personas, además el bus turístico de la Navidad se ha llenado en todos sus viajes.

Los hoteles han tenido una ocupación que ronda entre el 80 y el 85 por ciento y el espectáculo 'Boreal' de Navidad Encendida ha tenido 6.776 visitantes.

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha resaltado que Zaragoza ha vivido un Puente de la Constitución y de la Inmaculada "multitudinario" con una gran respuesta de los ciudadanos y de los que han visitado la capital aragonesa estos días con unas plazas hotelera que han estado al 85 por ciento.

"Seguimos trabajando para seguir atrayendo visitantes y reflejando espíritu navideño en nuestras calles, plazas, parques y mercados que tanto gustan a nuestros ciudadanos y que contribuyen también a la economía de la ciudad", ha añadido.