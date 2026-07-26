Castelnou (Teruel) inaugura su nuevo edificio cultural con un emotivo homenaje a la historia de su escuela

Acto de inauguración del nuevo Centro Cultural Las Escuelas de Castelnou. - JOSÉ ÁNGEL GUIMERÁ

CASTELNOU (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Castelnou ha inaugurado el nuevo edificio cultural resultante de la rehabilitación integral de las antiguas escuelas en un acto que ha reunido a un numeroso público convirtiendo la memoria colectiva del municipio en la auténtica protagonista de la velada.

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Castelnou, ha supuesto una inversión cercana a los 250.000 euros y ha permitido recuperar uno de los inmuebles más emblemáticos de la localidad. Las obras comenzaron en 2024 y finalizaron durante 2025. Este 2026 ha estado dedicado a completar los últimos trabajos de adecuación de las instalaciones.

La intervención ha supuesto prácticamente la reconstrucción del edificio, del que se han conservado únicamente los muros perimetrales y los huecos originales de las ventanas, mientras que se han renovado por completo la cubierta de madera, las instalaciones, la climatización y todos los servicios.

Durante el acto de inauguración celebrado este sábado, el alcalde de Castelnou destacó la importancia de esta actuación para el municipio y señaló que "la recuperación de las antiguas escuelas supone conservar una parte muy importante de nuestra historia, pero también dotar a Castelnou de un espacio preparado para seguir construyendo futuro a través de la cultura, la participación y la convivencia".

Vecinos, antiguos alumnos y visitantes llenaron el renovado espacio para participar en una inauguración que combinó patrimonio, historia y participación ciudadana.

INTERVENCIONES ESPONTÁNEAS QUE ALIMENTARON LA MEMORIA COLECTIVA

El acto central estuvo conducido por el cineasta y documentalista castelnouvense José Ángel Guimerá y por el escritor y maestro Salvador Berlanga, quienes condujeron un recorrido audiovisual por la historia de las escuelas del municipio.

El carisma y la cercanía de Berlanga conquistaron a los asistentes, entre los que se encontraban numerosos antiguos alumnos suyos de la etapa en la que ejerció como profesor en el CRIET de Alcorisa, propiciando un ambiente cercano, lleno de complicidad y recuerdos compartidos.

Lejos de limitarse a una presentación, el encuentro se convirtió en una conversación abierta con el público. Mientras se proyectaban fotografías históricas de distintas épocas de la escuela, algunos vecinos fueron interviniendo espontáneamente para identificar a quienes aparecían en las imágenes, recordar anécdotas y compartir vivencias personales.

Este intercambio de recuerdos permitió, una vez más, reconstruir entre todos una parte de la memoria reciente de Castelnou y convirtió la inauguración en un homenaje colectivo a quienes pasaron por aquellas aulas.

La tarde continuó con la presentación del libro 'Me gustaría darte el mar', de Salvador Berlanga, reforzando la vocación cultural del edificio, llamado a convertirse en un espacio de encuentro para la celebración de actividades, presentaciones, exposiciones y propuestas abiertas a toda la población. Los beneficios obtenidos con la venta del libro irán destinados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La inauguración sirvió también para presentar oficialmente la nueva sección dedicada a la Historia de la Escuela dentro de la web municipal 'Vive Castelnou', un espacio que permitirá conservar y difundir el patrimonio documental del municipio mediante fotografías, documentos y testimonios. Este nuevo apartado ofrece además un recorrido por la evolución de la enseñanza en Castelnou y por la historia del propio edificio inaugurado.

La historia del inmueble es también la historia de la educación en Castelnou. Las escuelas nacionales San Valero fueron inauguradas en el curso 1957-1958 para sustituir a las antiguas escuelas situadas junto a la iglesia, en un edificio construido expresamente para la educación que incluía también las viviendas destinadas a los maestros.

Tras el cierre de las escuelas municipales en 1971, los alumnos de Castelnou comenzaron a desplazarse diariamente a La Puebla de Híjar y, posteriormente, durante dos cursos, a Escatrón.

En septiembre de 1985, el edificio recuperó su función educativa gracias a la reapertura de la escuela con once alumnos, y permaneció en funcionamiento hasta su cierre definitivo en junio de 1998.

Con esta rehabilitación, las antiguas escuelas inician ahora una nueva etapa. Si durante décadas fueron el lugar donde varias generaciones de castelnouvenses aprendieron a leer y escribir, desde ayer vuelven a abrir sus puertas convertidas en un espacio para la cultura, el encuentro y la participación ciudadana, manteniendo vivo el espíritu de convivencia y aprendizaje que siempre caracterizó a este edificio.