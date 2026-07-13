La catalana Manuela Serrat, ganadora del sexto Certamen de Cómic 'Universo Goya', organizado por Fundación Ibercaja

Primer premio del concurso de cómic 'Universo Goya'. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha fallado la sexta edición del concurso de cómic 'Universo Goya', una convocatoria nacional, dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, y que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la trayectoria y la obra del genial pintor aragonés, acercarla a nuevos públicos y mostrar la vigencia de su pensamiento, a través de miradas innovadoras sobre el legado del artista.

En esta ocasión, la catalana Manuela Serrat ha obtenido el primer premio por su trabajo 'Manual para reconocer a los monstruos', realizado en formato digital, mientras que el segundo galardón ha sido para la navarra Saioa Maritorena, quien firma el tebeo Algo nuevo, también realizado en formato digital.

Este certamen ha contado con un nivel muy alto de participación con 32 propuestas presentadas, que destacan por su creatividad y su originalidad.

El jurado, presidido por Juan Royo, ha seleccionado 12 obras, entre las que se encuentran las dos premiadas y las diez finalistas que formarán parte del libro especial recopilatorio editado por Fundación Ibercaja.

Además, estos mismos cómics, junto con los ganadores y seleccionados en la quinta edición del certamen, formarán parte de una exposición en el mes de diciembre en Espacio Joven Fundación Ibercaja, dentro del Salón del Cómic de Zaragoza, para posteriormente itinerar por los centros de la entidad en Logroño, Huesca, Guadalajara y Teruel.

Este concurso se consolida como una plataforma para artistas emergentes del cómic y la ilustración, brindándoles no solo visibilidad, sino también la oportunidad de rendir homenaje a una de las más grandes figuras del arte universal.

MANUAL PARA RECONOCER A LOS MONSTRUOS

De la obra ganadora, el jurado ha destacado su colorido,atrevimiento y estructura formal, entrelazando múltiples historias y personajes dentro de una misma composición visual. La autora utiliza una paleta de colores audaces con tonos eléctricos y contrastados que capta la atención de inmediato. Las composiciones son corales y las viñetas están repletas de personajes con microhistorias que invitan al espectador a mirar de cerca.

La geometría y simetría estructuran la obra con líneas limpias y patrones geométricos definidos que aportan orden al caos visual, a su vez, diseño y color se dan la mano, dando lugar a un cómic moderno cuyas páginas funcionan como un retrato costumbrista de nuestro presente.

El planteamiento resuelve perfectamente el paralelismo entre algunos de los Caprichos que Goya concibió en su tiempo y los seres que deambulan por nuestra sociedad.

Manuela Serrat (Barcelona, 1996) es diseñadora gráfica por la Universitat Carlemany y Máster en Motion Design por ESDESIGN. Como ilustradora, ha expuesto su obra en la Boomer Gallery de Londres, en la Bienal de Pintura Joven de Ourense, así como en la Bienal de Cartel Bolivia BICeBé. Entre sus reconocimientos, ha sido ganadora del Concurso de Imagen Gráfica de la Festa Major de Gràcia en 2025.

ALGO NUEVO

Sobre el segundo premio, 'Algo nuevo', el jurado ha hecho referencia a su excelencia narrativa y fuerza expresiva. Se trata de una propuesta visual enmarcada en la línea clara, de trazo limpio pero enérgico para delimitar figuras y expresiones, otorgando a sus personajes un gran peso visual.

El dibujo, limpio y optimista, aparece al servicio de una historia que, de nuevo, nos traslada a un presente de imagen amable. La autora Saioa Maritorena captura hábilmente el pasado y lo adapta a una estética juvenil y accesible, desde una perspectiva fresca en la que el color marca el tono amable en sus composiciones.

En este cómic, Goya descubre su legado y el mundo del cómic, que asimila con curiosidad y gusto por la novedad, lo que sin duda hubiera encajado con su forma de ser.

Saioa Maritorena (Leitza, Navarra, 2003) es estudiante del último año del grado en Creación y Diseño en la Universidad del País Vasco. Entre sus reconocimientos, están el Premio al mejor guion juvenil en el Festival de Cine Fescila y el segundo puesto en el concurso de cómics Galtzakomik en 2025. En septiembre de este año, publicará su primera novela gráfica.