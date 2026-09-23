La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad entrega los premios del concurso 'Qué bello es vivir...en mi pueblo'

Archivo - Sede de la Diputación de Zaragoza. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza ha entregado este miércoles los premios de la octava edición del concurso de relatos y vídeos 'Qué bello es vivir...en mi pueblo'.

Los galardones se han entregado en un acto celebrado en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza al que han asistido más 150 personas entre premiados, familiares y diputados de la institución provincial.

El objetivo del concurso es dar visibilidad al medio rural y sus potencialidades a través de la sensibilidad de dos colectivos: niños y jóvenes y personas con discapacidad intelectual. En esta edición se han presentado un total de 66 trabajos, una cifra récord desde que este concurso se convoca.

En total, se han entregado cinco premios y cinco menciones de las dos modalidades: relato y vídeo. "Estos premios son el mejor modo de reforzar la identidad y el sentido de pertenencia de los niños y jóvenes de nuestros pueblos. La infancia es un momento importantísimo en la trayectoria vital de toda persona. Que sean conscientes de que por pequeño que sea su pueblo hay calidad de vida y oportunidades para trabajar y vivir es un modo de fomentar el arraigo y que contemplen que su futuro puede estar vinculado a su municipio", ha destacado la diputada delegada del Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín.

Por su parte, el director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, Vicente Pinilla, ha resaltado que el reto del concurso es "posibilitar que escolares y personas con discapacidad intelectual puedan mostrar su orgullo rural y de una forma amena e interesante visibilizar estos vínculos que son tan importantes para vivir en el medio rural".

El acto ha sido presentado por el periodista David Marqueta y ha finalizado con la actuación de David Angulo interpretando 'Soy de Oregón'.

LOS PREMIOS Y LAS CATEGORÍAS

Los premios han consistido en sendos trofeos así como cuantías económicas entre los 250 y los 500 euros dependiendo de la categoría y que se destinarán a la adquisición de libros, material escolar o lúdico para los centros a los que pertenecen los participantes o en actividades y usos culturales de sus miembros, siempre cumpliendo los requisitos formales que se les indique en su facturación.

En todos los premios se incluye un trofeo original para los autores. Dentro de la modalidad de relato están las categorías infantil, juvenil y personas con discapacidad y en la modalidad de vídeo, la categorías infantil-juvenil y la destinada a personas con discapacidad.

En relato infantil, de 8 a 12 años, el ganador ha sido 'Un viaje al pasado', de Genoveva Adedoja Sipaco, del CEIP Monsalud (Zaragoza); y '¡Qué bello fue vivir con mi abuelo!', de Paula Clavería Rodríguez, del CRA Las Viñas (Fuendejalón), ha recibido una mención especial.

'Lumpiaque', de Diego Cuartero Artigas, del IES Rodanas (Épila), ha resultado vencendor en relato juvenil, de 13 a 18 años; una categoría en la que ha obtenido una mención especial 'Qué bello es vivir en mi pueblo', de Carlota Cardiel Yus, del Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía (Zaragoza).

En el ámbito de relato personas con discapacidad intelectual ha sido 'Ricla', de Sara Isabella Ramírez Arcos, del Colegio la Purísima para niños sordos (Zaragoza) la propuesta ganadora, mientras que la mención especial ha recaído en 'Pueblos pequeños, casas baratas', de Montserrat Eugenia Calvo Aldana, del CRAP Calatayud Fundación Rey Ardid.

El vídeo infantil y juvenil, de 8 a 18 años, ganador ha sido '¡Qué bello es vivir en mi pueblo! Herrera de los Navarros, 2026', dirigido por Charo Guillén, del CEIP San Jorge (Herrera de los Navarros); y '¡Qué bello es vivir en Salvatierra de Esca!', dirigido por Raúl López, del CRA Río Aragón (Salvatierra de Esca), ha recogido una mención especial.

Por último, el vídeo creado por personas con discapacidad intelectual ganador ha sido '¡¡¡Qué bello es vivir en Alborge!!!', dirigido por Náyade Vázquez, del Centro Ocupacional Santo Ángel ATADES (Zaragoza); y la mención especial ha sido para 'Ejea, no hay un lugar mejor', de Rosa Cris Guillén Pardo, de la Fundación Agustín Serrate (Ejea de los Caballeros).