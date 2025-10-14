Cávea Zuera vuelve a llenar de teatro la localidad con siete espectáculos de diversos géneros

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y el concejal de Cultura de Zuera, Miguel Lozano. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival teatral Cávea Zuera vuelve una tercera edición, tras registrar un "lleno absoluto" el año pasado, con siete espectáculos entre el 18 de octubre y el 29 de noviembre que abarcarán casi todos los géneros, desde el teatro clásico hasta la comedia, pasando por la danza o el drama.

Cávea Zuera está organizado por el Ayuntamiento y coge el nombre de la denominación del espacio que ocupaban los espectadores en el teatro romano. De esta manera, se hace un doble guiño: al teatro clásico y al público.

La programación se ha presentado este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y el concejal de Cultura de Zuera, Miguel Lozano.

Lázaro ha destacado que Cávea Zuera es una iniciativa que se consolida cada año y que abordará diferentes géneros para acercar a todo el mundo al teatro, además del esfuerzo y el compromiso con la cultura del Ayuntamiento, que ha logrado atraer a un gran número de aficionados.

El edil de Cultura ha reivindicado el "lleno absoluto" de la edición anterior, con más de 1.500 espectadores a lo largo de las siete representaciones, y que la población ya demanda teatro. "Tenemos ya nuestro hueco en el mundo de la cultura", ha asegurado, con público que llega también desde Zaragoza y otros municipios cercanos.

LA PROGRAMACIÓN EMPIEZA CON UNA REVISIÓN DEL 'DON JUAN'

Cávea Teatro comenzará este sábado, 18 de octubre, con 'Don Juan en los infiernos', de Teatro Che y Moche, que llega a Zuera antes de recalar en el Teatro Principal de Zaragoza. La obra traslada al público a los últimos días de la vida de Don Juan, "cansado y temeroso de la muerte, aunque nunca arrepentido". A su vez, el rey Felipe II también agoniza en su palacio.

"Don Juan delira herido hacia la muerte en compañía de su mujer, Doña Elvira, y su sirviente Esgaranell, retrocederá en el tiempo, justo al suceso que provocó su muerte, su última conquista. Tres jornadas plagadas de personajes, intrigas, engaños, crímenes y traiciones, donde Esgaranell, contrafigura moral de su amo, será más que un simple testigo de todo cuanto aconteció en la dolorosa relación entre Don Juan y Doña Elvira", recoge el programa.

El sábado siguiente será el turno de la obra 'Nevenka', de Histrión Teatro, que ganó el Premio especial del Jurado en la Feria de Teatro del Sur en Palma del Río (Córdoba) con una propuesta que aborda una historia "tristemente conocida que hay que recordar", la de Nevenka Fernández, exconcejala del PP en Ponferrada (León), que fue la primer mujer en este país en ganar un juicio por acoso sexual a un político, pero que fue estigmatizada públicamente.

El día de Todos los Santos llegará a Zuera 'La decisión de Lola', de la mano de la compañía Factory Producciones, que cuenta la historia de una mujer maltratada física y mentalmente, que sólo puede escapar de su realidad con su imaginación, que le sobra.

"Es un grito de libertad, una historia como la de tantas mujeres maltratadas y que sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y haber aceptado vivir con quien pensaban que iba a ser su espacio seguro y se convirtió en su verdugo", recoge el programa.

Una de las propuestas más curiosas será la del 8 de noviembre con 'La gramática', de la compañía Focus, que relata como una mujer convencional, encarnada por la actriz María Adánez, se convierte de la noche a la mañana en una consumada erudita de la lengua y la gramática.

DANZA Y COMEDIA PARA FINALIZAR

Una semana más tarde, el día 15, será el turno de la danza con la compañía aragonesa Lamov, que presentará en Zuera 'El lago', una revisión del paradigma del ballet ruso con el lenguaje transgresor de Lamov.

"Lejos del hilo narrativo del clásico abocado a la tragedia de un amor imposible, en este lago imaginado se abunda en la superficie y en las capas más profundas que todos portamos, en la dualidad de la apariencia y del yo auténtico, en la sociedad como un supuesto remanso de cisnes blancos en el que el cisne negro se rebela desnudándose de apariencias para llegar a la verdad y a la libertad", dice el programa.

El 22 de noviembre será el turno de Nasu Teatro con la obra 'Noche de reyes', que reversiona el clásico de Shakespeare con un toque aragonés y que va a generar en el público un "no parar de reír", ha avanzado el concejal.

En este caso, 'Noche de reyes' suma a la exuberancia del Mediterráneo italiano que tanto fascinó al dramaturgo inglés "la locura de los países eslavos meridionales", creando una mezcla explosiva entre pasión amorosa y teatro del absurdo en la que convergen los universos de los directores de cine Federico Fellini y Emir Kusturika.

Cávea Zuera concluirá el 29 de noviembre con más comedia con 'El crédito', de Soñando Producciones, protagonizada por Pablo Carbonell y Armando del Río, una propuesta "hilarante" en torno a un hombre que intenta de manera honesta que una sucursal bancaria le conceda un pequeño crédito "absolutamente necesario para continuar su vida".

Esta es una obra que hace reflexionar, desde el humor, sobre "la necedad del ser humano y cómo, a partir de una necesidad básica de salvar el propio pellejo, podemos llegar a ser capaces de hacer peligrar el pellejo del que tenemos enfrente".

Todas las representaciones serán a las 20.00 horas en el Teatro Reina Sofía de la localidad zufariense. La venta anticipada de los abonos comenzará este miércoles, 15 de octubre, y un día más tarde saldrán a la venta las entradas separadas. El precio de los abonos para las siete funciones es de 50 euros, mientras que la entrada individual costará 10 euros.