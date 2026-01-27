CCCOO Aragón presenta 67 propuestas, una por escaño, para confrontar con los partidos y ofrecer claridad al votante

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, y el secretario de Acción Sindical, Carmelo Asensio, presentan el documento '67 propuestas para 67 escaños' - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Aragón ha presentado 67 propuestas, una cada escaño de las Cortes regionales, para confrontarlas con los partidos que concurren a las elecciones en la comunidad autonómica del próximo 8 de febrero al tiempo que ofrecer instrumentos a los ciudadanos para que tenga una capacidad de voto más clara, en defensa de sus intereses.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, y el secretario de Acción Sindical, Carmelo Asensio, han presentado este documento, que precisamente esta tarde se abordará en una mesa de debate con representantes de los partidos políticos "progresistas" para confrontar estas propuestas del sindicato con las de los programas electorales.

El documento, que se elabora desde 2015 y se actualiza a cada convocatoria electoral, recoge no solo lo que para el sindicato es prioritario como el ámbito del trabajo y las relaciones laborales, sino también la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos o propuestas para el desarrollo económico y territorial o de las políticas sociales en nuestra comunidad autónoma, ha precisado Carmelo Asensio.

Por su parte, Manuel Pina ha explicado que el documento "67 propuestas para 67 escaños" busca la participación en la campaña electoral "sin eclipsar para nada los partidos políticos, que son los protagonistas, pero sí hacer un llamamiento a la participación de toda la clase trabajadora en general".

Las propuestas se ajustan a las competencias del Gobierno de Aragón y se clasifican en cuatro grandes bloques que son el diálogo social, los servicios públicos, el desarrollo económico y territorial, y las políticas sociales.

En el primer apartado hacen un llamamiento a "mantener" el diálogo social, que es una "seña de identidad" en Aragón y posteriormente extenderlo al Gobierno de Aragón. Además de las políticas de relaciones laborales, igualdad, empleo y formación, Manuel Pina ha hecho una mención expresa a la siniestralidad.

"Estamos muy preocupados --ha enfatizado-- y es un tema que hay que trabajar durante estos cuatro años, porque venimos de dos veranos, el de 2023 y el de 2025, en el que las cifras de muertes fueron dramáticas y terribles". Tras elogiar que en su día se lograra abrir un debate público ha abogado por mantener la atención en la preocupación por la siniestralidad centrada en tres ámbitos.

Uno atañe a la responsabilidad al argumentar que las empresas tienen la responsabilidad en la prevención de riesgos; y el otro es la concienciación social porque "toda la sociedad tiene que estar concienciada de que hay que cumplir las medidas de protección y hay que trabajar de una manera segura", ha incidido. El tercero es el control y la inspección sobre esos dos ámbitos.

"FP PRIVATIZADA"

En el segundo apartado, referente a los servicios públicos, ha citado la sanidad pública con condiciones laborales y presupuestos "justos" al igual que la educación pública y, sobre todo, una extensión territorial en los dos ámbitos.

Ha citado de forma expresa la universidad y la Formación Profesional para elogiar que se haya "logrado dignificar" después de 30 ó 40 años y, en la actualidad, ofrece una "mejor" salida profesional que estudiar una carrera, pero ha observado que todas las plazas que se incrementa en FP es en la educación privada, ni si quiera de la concertada" lo que a juicio de Manuel Pina supone una "privatización pura y dura".

Por ello, ha hecho un llamamiento al incremento de las plazas de FP en la educación pública, sobre todo en aquellas profesiones más demandadas, que en general están en el sector sanitario de los cuidados y de las tecnologías.

BANCO PÚBLICO Y SALTOS DE AGUA

El tercer epígrafe es el desarrollo económico y territorial, que aboga porque las políticas de inversiones productivas y de apoyo se enfoquen a una industrialización que acabe abarcando a todo el territorio y ha defendido unas transiciones "justas" tras la experiencia acumulada de transiciones "injustas".

En este sentido, ha citado el ámbito tecnológico, de la digitalización y la transición energética para proponer la creación de una banca pública, que compense la pérdida de las cajas de ahorro, y que vehicule determinadas ayudas que parten del Gobierno de Aragón, y la otra sugerencia es la creación de una empresa de energética pública.

"Estamos perdiendo una oportunidad. No estamos hablando de empezar de cero, sino que en el Pirineo se están acabando las concesiones de los saltos públicos de agua que están generando energía". Ha dicho que, en lugar de que el Gobierno central vuelva a ser el propietario de esos saltos de agua, si no se las quiere quedar al sacar nuevas concesiones, que sean del Gobierno de Aragón mediante un acuerdo entre administraciones.

Pina ha opinado que es una propuesta "muy realista, no es una entelequia" porque ya hay unas infraestructuras que "necesitan mantenimiento y renovación", pero que ya están hechas. Al respecto, ha citado las del río Cinca, también las del Gállego y alguna en la zona del Moncayo.

"Además sería la base para que desde lo público, se ordene el sector de las renovables, de la eólica y de la solar", ha considerado Pina al argumentar que se podría tener parques públicos solares y eólicos con el respaldo de los saltos de agua.

ÁMBITO SOCIAL

Sobre el último apartado, el de políticas sociales, aparte de juventud, se habla de envejecimiento, discapacidades, sistema de dependencia y de los cuidados, además de los derechos de igualdad y ha hecho un especial llamamiento a que "haya una línea roja frente a los discursos de odio contra las personas migrantes, menores no acompañados y cualquiera que no entre en un determinado patrón de europeo blanco". Pina se ha mostrado partidario de "intentar que la sociedad mantenga esa diversidad y pluralidad, que es una riqueza".

En este apartado, también ha aludido a la vivienda, que abarca varias de las 67 medidas porque "es la principal preocupación de muchísimas personas". Ha recordado que hasta hace unos años era una preocupación de los jóvenes, pero "ahora cualquiera que tiene que acceder al mercado de la vivienda, en cualquiera de sus modalidades, tiene un verdadero problema".