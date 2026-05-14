CCOO Aragón apuesta por cláusulas de revisión salarial para proteger los sueldos ante la inflación

Archivo - Puesto de fruta en un mercado. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha reclamado la inclusión de cláusulas de revisión salarial en la firma de nuevos convenios como fórmula para combatir la inflación, después de que el IPC se situara el último mes en el 3,3% y las mayores subidas salariales se quedaran en el 2,7%.

La tasa anual de inflación en el mes de abril en Aragón ha desacelerado dos décimas en el mes de abril para cerrar en el 3,3%, mientras en el conjunto de España también ha bajado dos décimas hasta quedar en el 3,2% anual, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La organización sindical ha insistido en que la perdida de poder adquisitivo es uno de los problemas que mas afectan a la ciudadanía aragonesa, que ven cómo sus salarios "no dan para hacer frente al elevado coste de la vida".

Por ello, ha emplazado a la patronal para recuperar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una herramienta que definen como "necesaria" para desencallar los convenios y en el que se incluyen medidas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según CCOO, los convenios con efectos económicos en 2026 cubren ya a 7,7 millones de personas trabajadoras, aunque solo 3 millones cuentan con cláusulas de garantía salarial.

Asimismo, el sindicato ha advertido de que el elevado coste de la vivienda continúa mermando la capacidad de compra de las familias y ha subrayado que el IPC "no captura fielmente el impacto real del mercado inmobiliario", donde los precios de compra subieron un 13% en 2025 y los nuevos alquileres se dispararon un 23% entre 2020 y 2024.

Por último, CCOO ha urgido a agilizar la transición energética para mitigar la dependencia de combustibles fósiles.