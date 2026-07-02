CCOO Aragón cree que es el momento de aumentar la protección frente al despido y reducir la jornada

Archivo - Sede del sindicato CCOO en Aragón, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha considerado que es el momento de aumentar la protección frente al despido y reducir la jornada laboral tras conocer que en el mes de junio el paro ha aumentado ligeramente en la comunidad autónoma en 42 personas, un 0,09% hasta situarse el número de personas desempleadas en 47.840. El dato interanual muestra también un incremento de 603 personas en las oficinas de empleo, que representa un incremento anual del 1,28%.

La evolución de los principales indicadores económicos, el aumento sostenido de la productividad en las últimas décadas, el cambio estructural en los sistemas de producción y, sobre todo, el incremento continuado de los márgenes empresariales, constatan que la economía aragonesa "tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de dar un paso decisivo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial".

Para CCOO Aragón, la senda de desarrollo económico que vive España "se debe traducir, de una vez por todas, en un reparto equitativo de la riqueza y en el fortalecimiento de los derechos laborales".

La reducción de la jornada laboral y la reforma del despido no son sólo demandas sindicales, sino "exigencias democráticas, sociales y europeas que no pueden esperar más", ha diferenciado el sindicato.

Mientras el paro desciende en 28.739 personas en España y baja de los 2,3 millones por primera vez en 18 años, la afiliación media a la Seguridad Social se ha incrementado, en Aragón, en 7.290 personas respecto al mes pasado, alcanzando las 658.720 personas afiliadas y respecto al mes de junio de 2025 se ha producido un incremento de 16.489 afiliados.

"BUEN MOMENTO"

Por otro lado, CCOO Aragón ha comentado que la temporalidad se mantiene en mínimos históricos del 12,8%; un porcentaje que antes de la reforma laboral era del 27,1%. Con respecto a la contratación, vuelve a destacar el gran número de contratos indefinidos firmados porque de un total de 54.724 contratos, 22.318 son indefinidos, lo que supone un peso del 40,78%, casi cuatro veces más que antes de la reforma.

La modalidad fija a tiempo completo, la más estable, supone ya el 18% del total de contratos, mientras que antes tan solo era de 6,2%.

"Por tanto, no hay duda del buen momento que está viviendo el mercado de trabajo, aragonés con unos niveles de empleo récords asentados en la contratación estable y de calidad. Una situación que está permitiendo a miles de personas trabajadoras, que anteriormente se encontraban en desempleo o contratadas bajo figuras temporales y precarias, tener un empleo indefinido", ha asegurado el responsable de empleo, Carmelo Asensio.

Ha asegurado que el diálogo social ha sido un elemento clave para la mejora de las condiciones laborales como lo demuestra la reforma laboral de 2021 o los acuerdos para subir el SMI en un 64% desde 2018.

Por esa razón, desde "CCOO vamos a profundizar en el diálogo social para abordar nuevas reformas como mejorar la protección de los trabajadores en sus puestos de trabajo, aumentando el coste del despido para que la indemnización realmente tenga un carácter disuasorio para la empresa y resarcitorio para la persona trabajadora, tal y como recoge la Carta Social Europea".