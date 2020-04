CCOO Aragón exige al Gobierno ampliar la protección a los trabajadores y colectivos más vulnerables

ZARAGOZA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obrerasw (CCOO) ha exigido al Gobierno central la necesidad de ampliar la protección a los trabajadores y colectivos más vulnerables durante esta crisis, como son los que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo y los que al no entrar tampoco en la figura del ERTE no tienen ninguna garantía de recuperar su puesto de trabajo cuando finalice esta situación.

Los datos del paro del mes de marzo dejan un total de 72.481 desempleados en Aragón, 5.509 más, un 8,23%, respecto al mes de febrero. "A pesar de que las estadísticas no recogen los datos de los ERTE, en marzo el paro ha crecido en Aragón hasta las 72.481 personas paradas, un 8,23% más respecto a febrero y un 10,81% más con relación a marzo de 2019, lo que supone el mayor incremento en la serie histórica de paro registrado desde 2009 por la excepcional situación generada por la crisis del coronavirus", ha destacado el sindicato en una nota de prensa.

A estos malos datos, Comisiones Obreras ha añadido el efecto calendario por la estacionalidad de nuestra economía y que hará que no se creen los puestos de trabajo que habitualmente se generan en esta época del año coincidiendo con la Semana Santa, el sector turístico y de ocio.

"La alta temporalidad y precariedad laboral que llevamos tiempo denunciando desde CCOO, hace que se destruya más empleo ante una crisis de estas características y dificultará la recuperación del mercado de trabajo". Este dato, en opinión del sindicato, refleja también la realidad de una economía excesivamente estacional y todavía muy dependiente de sectores de bajo valor añadido, con empleo de baja calidad y temporal.

CCOO ha valorado las últimas medidas tomadas por el Gobierno para paralizar toda actividad que no sea esencial, desincentivar los despidos durante esta crisis o para agilizar los ERTE, pero ha expresado su preocupación por los despidos objetivos y la no renovación de contratos temporales habidos hasta la aprobación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo.

Asimismo, han considerado que hay que seguir avanzando, con negociación y diálogo social, para que, una vez superada la crisis sanitaria, "se pueda garantizar una salida de la recesión económica con el menor coste social y con la menor destrucción de empleo posible".