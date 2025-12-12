CCOO critica beneficios empresariales récord mientras se estanca el poder adquisitivo y pide un SMI de 1.273 euros

Sede del sindicato CCOO en Aragón, en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Aragón ha alertado de que las empresas registran beneficios y márgenes "récord" mientras se frena "en seco" la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores para lo que ha propuesto una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.273 euros brutos mensuales para 2026, un incremento de 89 euros respecto a 2025.

En esa línea, el sindicato ha reclamado también que los convenios colectivos incorporen las cláusulas de revisión salarial para evitar los embistes de la inflación.

Estas propuestas las ha trasladado CCOO Aragón tras conocer que el IPC en la comunidad autónoma se sitúa en el 3,1 por ciento interanual, manteniéndose en el mismo nivel registrado en octubre.

En el conjunto de España, la inflación está ligeramente por debajo, con un 3 por ciento. La inflación subyacente tanto en España como en Aragón está en el 2,6 por ciento y al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentan Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se sitúan Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia (2,5%).

DATOS

Con el dato de noviembre, se mantienen los precios en la región tras su moderación el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Aragón aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,6%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,7% más que en noviembre de 2024 (-1,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% (+0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,2% (-0,6 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3% (+0,8 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,2% (+2,9 puntos) ; ocio y cultura, un 1,1% (+0,8 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0 puntos) y sanidad, un 1,5% (-0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia(2,5%).

Extremadura (+0,5%), Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

Un dato que no se registra en el IPC pero que afecta notablemente al poder adquisitivo de los trabajadores es el encarecimiento del precio de la vivienda que afecta especialmente a los jóvenes, ha apuntado el sindicato.

Así, CCOO reclama aplicar límites al precio del alquiler en zonas tensionadas y ampliar con urgencia el parque público de vivienda asequible para que la ciudadanía pueda tener acceso a este bien primordial y necesario.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En Aragón, los datos registrados en el mes de noviembre por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, señalan que se firmaron 96 convenios que afectan a 238.500 trabajadores y 22.056 empresas. La subida salarial media pactada en el conjunto de la comunidad fue del 3,24%, y la jornada media es de 1762 horas por año.

En el penúltimo mes del año se firmaron 69 acuerdos de empresa, con una subida del 2,97% y una jornada media de 1739 horas por año. En cambio, los 27 convenios sectoriales o de ámbito superior a la empresa alcanzaron una mejora retributiva mayor, del 3,26% y con una jornada media de 1764 horas por año.

CCOO exige que los convenios colectivos incorporen subidas salariales claramente por encima de la inflación, para evitar la pérdida de poder adquisitivo y asegurar mejoras reales en los salarios, especialmente en las rentas más bajas, que son las que más sufren el impacto de los precios y deben ser las primeras en beneficiarse de la recuperación económica.