CCOO denunció en marzo ante la Inspección de Trabajo la falta de medidas contra la COVID-19 en Litera Meat

BINÉFAR (HUESCA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) Industria ha informado de que ya denunció ante la Inspección de Trabajo, el pasado 24 de marzo, la falta de medidas contra la COVID-19 en la empresa Litera Meat, asentada en el municipio oscense de Binéfar.

Éste es uno de los dos mataderos donde se centra el brote de casos registrados en la localidad, con 263 positivos hasta ahora, tras los primeros 85 detectados del 20 al 24 de abril, a los que se suman 178 tras los test realizados este sábado en Litera Meat. Este martes se realizarán pruebas a los trabajadores del segundo matadero, de la empresa Fribin.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de Industria de CCOO-Aragón, Ana Sánchez, ha explicado que esta denuncia se realizó ante los incumplimientos de "medidas de seguridad mínimas" que presentaba la compañía. Aunque Inspección de Trabajo actuó, "algunas pequeñas medidas se fueron tomando", pero ha lamentado que no hayan dado el resultado deseado.

"La preocupación que tenemos es que la reactivación de la actividad se pueda producir en condiciones que no asegures la extensión de la pandemia, hoy de hecho había una posible desinfección de la planta que no ha tenido lugar. Tendremos que hablar con el Departamento de Sanidad, pero desde luego si los elementos de seguridad no se producen llamaríamos a una paralización de la producción hasta que las medidas de protección se pongan en marcha".

TEST EL SÁBADO

El sindicato ha lamentado la acumulación de trabajadores que se produjo este sábado cuando se comenzaron a realizar esos test en el matadero de Litera Meat, situación que "la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado logró corregir".

A su entender, la detección de aproximadamente unos 250 casos, "en su mayoría asintomáticos, en los últimos días, es un porcentaje muy importante" y "no haría falta más dato que éste para entender que se deben poner en marcha medidas drásticas porque las que se pusieron a raíz de la denuncia han sido insuficientes".

CCOO también ha expresado algunas dudas acerca de los test rápidos que han descartado a trabajadores de la afección del virus "y la breve entrevista posterior" para darlos por definitivamente por no contagiados.

"Después de conocer que un 25 por ciento de la población trabajadora n Litera Meat está afectada por la COVID-19 podemos decir que las medidas de protección tomadas han sido claramente insuficientes, vamos a intentar hablar con Sanidad y resolver el tema porque se puede convertir en un problema de comunidades, ya que el 45 por ciento de los trabajadores de la planta son de Lleida", ha detallado Ana Sánchez.