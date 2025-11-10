CCOO Enseñanza Aragón se moviliza contra la privatización de la educación: "Dinero público para la escuela pública"

Archivo - Esmeralda Gómez Souto, en el centro, secretaria general de CCOO Enseñanza en Aragón. - CCOO ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza Aragón, junto con FAPAR, CSIF, CGT, STEA-i, UGT, ANPE, FABZ y diversas organizaciones políticas y sociales --PSOE, CHA, IU, SUMAR, ZEC, Podemos, PCE, Alianza Verde, Somos y FADEA--, han anunciado la convocatoria de movilizaciones en defensa de la escuela pública y contra las políticas privatizadoras del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, con próximas concentraciones en los centros educativos y una gran manifestación el 26 de noviembre a las 18.00 horas en Zaragoza.

Las organizaciones convocantes denuncian el nuevo paso hacia la privatización del sistema educativo aragonés mediante la concertación del bachillerato y de la etapa 0-3 años, una medida injustificada que para CCOO "supone destinar millones de euros de dinero público a empresas privadas, mientras los centros públicos siguen afrontando graves carencias de personal e infraestructuras".

CCOO Enseñanza recuerda que en Aragón existen más de 2.000 plazas de bachillerato vacantes en los centros públicos, lo que evidencia que no hay una necesidad real de ampliar la oferta mediante conciertos educativos.

"La decisión del Gobierno autonómico, por tanto, no responde a criterios pedagógicos ni sociales, sino a un modelo ideológico de privatización progresiva de la enseñanza", critican desde el sindicato.

CARENCIAS EN LOS CENTROS PÚBLICOS

CCOO asegura que los recursos que se desvían a la educación privada son, precisamente, los que faltan en los centros públicos. Según datos recopilados por las organizaciones convocantes, numerosos colegios e institutos sufren falta de profesorado, personal de administración y servicios, auxiliares de educación especial, técnicas de infantil, conserjes, personal de limpieza, fisioterapeutas o personal sanitario, lo que repercute directamente en la calidad educativa y en la atención al alumnado más vulnerable.

Asimismo, los impagos de los libramientos de funcionamiento de este curso y de cursos anteriores están generando situaciones insostenibles: falta de climatización, deficiencias en la conexión a internet, patios sin adaptar, instalaciones obsoletas, ventanas sin renovar, goteras y problemas de accesibilidad, entre otras.

"Desde CCOO Enseñanza denunciamos que las reducciones de jornada lectiva a 23 horas y las reducciones para mayores de 55 años no han sido dotadas adecuadamente en los cupos docentes, lo que agrava la sobrecarga en los centros y la pérdida de apoyos educativos", afirman desde la organización sindical.

ENCUESTAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Tanto el profesorado como las familias, a través de encuestas promovidas por FAPAR y los sindicatos de enseñanza, han puesto de manifiesto una larga lista de necesidades no cubiertas, desde la climatización de las aulas hasta la renovación de los bancos de libros, el transporte escolar o los servicios de comedor. "Todo ello demuestra que el sistema público aragonés necesita inversión, no desvío de fondos al sector privado", sostienen.

Ante esta situación, CCOO Enseñanza Aragón, junto con el resto de organizaciones, convoca a toda la comunidad educativa a participar en las concentraciones en los centros educativos los miércoles 12, 19 y 26 de noviembre, de 8.45 horas a 9.00 horas en Infantil y Primaria, y durante el recreo en Secundaria. Dichas movilizaciones llevan semanas teniendo lugar cada martes en la provincia de Huesca.

Las movilizaciones culminarán con una gran manifestación el 26 de noviembre a las 18.00 horas en Zaragoza, que partirá desde Glorieta Sasera bajo el lema 'Dinero público para la educación pública'.

La central sindical hace una apuesta decidida por la enseñanza pública como instrumento de equidad social y garantía de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, independientemente de su origen o condición socioeconómica.

Por ello, "desde CCOO Enseñanza Aragón reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública, gratuita, laica y de calidad, y exigimos al Gobierno de Aragón que rectifique su política de concertación y destine los recursos públicos a mejorar los centros educativos de titularidad pública, única garantía de equidad y cohesión social".