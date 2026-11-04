CCOO reclama políticas activas de empleo para frenar el aumento del paro en Aragón

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón insta a realizar políticas activas de empleo efectivas que solucionen el aumento del paro en Aragón. Desde el sindicato afirman que tras cinco meses consecutivos de aumento del desempleo en Aragón las cifras "comienzan a ser preocupantes".

Reclama al Gobierno aragonés reformar las políticas activas de empleo y el incrementen los recursos económicos y humanos del INAEM, el impulso del VI AENC para generar puestos de trabajo bien pagados con empleos de calidad, y abordar de forma integral los desequilibrios del mercado de trabajo, actuando sobre el régimen de despido y el contrato a tiempo parcial.

Según los datos publicados este miércoles por el INE, octubre de 2026 finalizó con 51.700 personas desempleadas en Aragón. Estas cifras suponen un incrementó de 1.356 con respecto al mes de septiembre y de 2.921 en comparación con octubre de 2025. En el conjunto de España el paro aumentó en 43.128 personas con respecto al mes pasado situándose en 2.422.633 desempleados y desempleadas, pero estas cifras suponen 21.133 menos que hace un año.

"Sumamos cinco meses consecutivos de aumento del desempleo y sitúan a Aragón como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento del paro hasta alcanzar las 51.700 personas desempleadas. Además, un mes más, se mantiene la temporalidad en mínimos históricos del 12,8%; un porcentaje que antes de la reforma laboral era del 27,1%", han subrayado desde CCOO.

El análisis del paro registrado, han apuntado, no puede obviar la persistencia de un núcleo duro de desempleo, en particular el paro de larga duración, que sigue representando el 41,55% del total y evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora.

"Afrontar esta realidad exige reforzar de manera decidida la eficacia de las políticas activas de empleo, avanzando hacia itinerarios personalizados de inserción, una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en los servicios públicos de empleo, una cartera común de servicios en todo el territorio y sistemas de evaluación rigurosos orientados a resultados efectivos".

Para CCOO ha llegado el momento de que el Gobierno de Aragón "haga una apuesta política seria y con recursos para abordar los problemas de empleo de los aragoneses". Para poder afrontar esta situación y avanzar hacia el pleno empleo, resulta "fundamental" que se reformen las políticas activas de empleo y que se incrementen los recursos económicos y humanos del INAEM, para que puedan llevar a cabo una orientación laboral personalizada que mejore la empleabilidad de las personas en desempleo.

El proyecto de presupuestos que se presenta este miércoles en las Cortes de Aragón para 2027, debe recoger las partidas suficientes para que el INAEM pueda reforzar las políticas de empleo y hacer frente al incremento del paro de los últimos meses, han planteado desde la organización sindical.

Por otra parte, han incidido en que para que "el empleo sea de calidad tiene que estar bien pagado, y los salarios deben crecer al ritmo de una economía que avanza y de unos precios que vuelven a subir". La inflación se ha situado en octubre en el 4,9%, muy por encima de la subida del salario mínimo interprofesional aplicada a comienzos de año (3,1%).

Por ello, CCOO ha reclamado la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para actualizar el SMI, como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, y el impulso de la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con incrementos salariales que permitan ganar poder de compra y con cláusulas de garantía salarial en los convenios.

"Subir los salarios es, además, una condición imprescindible para afrontar la grave crisis de la vivienda que azota a nuestro país y que golpea con especial dureza a las personas jóvenes, que no pueden emanciparse ni construir un proyecto de vida porque su sueldo no alcanza para pagar un alquiler o una hipoteca. La vivienda no es una mercancía más: es un derecho humano y un bien básico cuyo acceso deben garantizar los poderes públicos".