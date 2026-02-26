CCOO y UGT Aragón se concentran tras el tercer accidente laboral mortal y piden vigilar la coordinación de actividades

El responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, y la técnica de prevención de UGT Aragón, María José Salvo, en la lectura del manifiesto durante la concetración de este jueves contra la siniestralidad laboral en Aragón. - EUROPA PRESS

CCOO y UGT Aragón se han concentrado este jueves en la plaza de la Constitución de Zaragoza para mostrar su repulsa ante el tercer accidente laboral mortal registrado en Aragón este 2026 en un acto en el que han reclamado un plan de choque ante los casos de siniestralidad en los que concurre la coordinación de actividades entre diferentes empresas y la subcontratación.

El último fallecimiento en accidente laboral ocurrió el pasado sábado en el entorno de la estación de tren de Calatayud (Zaragoza). Allí perdió la vida un operario de 57 años con más de 30 años de experiencia que trabajaba en el turno de noche desarrollando su labor de manera habitual dentro de una brigada de mantenimiento ferroviario de la empresa AZVI, subcontrata de Adif.

Con esta muerte, ya son tres las víctimas mortales en accidente de trabajo en Aragón en menos de una semana tras el registrado el miércoles 18 de febrero en Ballobar (Huesca), en el que un trabajador de 61 años empleado de la empresa Estructuras Metálicas Bayo murió al quedar atrapado por una guía telescópica durante los trabajos de construcción de una granja porcina.

Tan solo unas horas después pereció atropellado un operario de asistencia en carretera en la autovía A-23, en el término municipal de Jaca (Huesca), mientras auxiliaba a una furgoneta averiada.

La técnica de prevención de UGT Aragón, María José Salvo, ha señalado que de los tres fallecidos recientes, en dos de los casos se ha dado el factor de la coordinación de actividades entre diferentes empresas: "Hay que trasladar a todos los intervinientes de la prevención de riesgos que tenemos que actuar, que hay que hacer un plan de choque contundente, preciso y ya inmediato", ha reclamado.

Y para ello ha aportado el dato de que de los 29 accidentes mortales oficiales del año pasado, 10 fueron en la construcción y de esos 10, en 5 el factor de la coordinación de actividades estuvo presente.

A ello ha sumado la cuestión de la subcontratación: "Los trabajadores y las trabajadoras de empresas subcontratadas tienen los mismos derechos y protección que cualquier trabajador de cualquier empresa", ha reivindicado.

Sobre el siniestro laboral de Calatayud, el responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha explicado que el trabajador pertenecía a una subcontrata, AZVI, y que la máquina prevista inicialmente para los trabajos no funcionaba, por lo que se desplazó otra desde Guadalajara para realizar labores nocturnas. "No sabemos si eso tiene que ver con el mantenimiento de las máquinas. Se habla de que también presentaba fallos, pero está pendiente de investigación", ha señalado.

PENDIENTES DE LA AUTOPSIA

En relación con las causas, Clarimón se ha remitido al resultado que arroje la autopsia, pero ha detallado algunas de las circunstancias: "Lo encontraron en la vía gracias a que llevaba la ropa reflectante y no se saben aún las causas reales del fallecimiento. En cualquiera de los casos se trata de un accidente laboral y las causas las determinará la investigación".

Asimismo, ha recordado que "la legislación española dice que los infartos son accidentes de trabajo siempre que ocurran en jornada laboral".

Por ello, Clarimón ha exigido responsabilidades: "Las personas trabajadoras vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero no vendemos la salud, ni vendemos la vida. No es una maldición bíblica que tengamos que morir en el trabajo. Se puede evitar y se debe evitar. Los responsables principales, de acuerdo con la ley, son las empresas".

CCOO y UGT han reclamado más recursos para la Inspección y la Fiscalía. "Las administraciones tienen que tener más recursos para investigar y visitar empresas, y si hay delito o responsabilidad, la Fiscalía debe llevar a los empresarios al banquillo", ha afirmado Clarimón.

Ambos sindicatos han trasladado su solidaridad con la familia y el entorno del trabajador fallecido y han reiterado la necesidad de extremar la vigilancia y el cumplimiento de la normativa en materia de prevención, especialmente en la coordinación entre empresas principales y subcontratas.